Ответы на кроссворд от 29 мая 2025: интересные факты про Андрея Аршавина

По горизонтали:
1. Сериал
В 2005 году Аршавин сыграл самого себя в эпизоде «Запасной игрок» телесериала «ОБЖ» на телеканале «Петербург — Пятый канал». По сюжету, главный герой приглашает Аршавина в школьную команду после крупного поражения, чтобы нападающий помог взять реванш. Аршавин соглашается и устраивает разнос. От гонорара в 183 рубля он отказывается, предлагая герою купить своей девушке цветы.
2. Зенит
Андрей Аршавин — один из самых ярких и титулованных игроков в истории петербургского «Зенита». Его карьера в клубе включает два периода: с 2000 по 2008 и с 2012 по 2015 год. За это время он провел 376 матчей и забил 80 голов, став символом эпохи больших побед. Аршавин дебютировал за основной состав «Зенита» в 2000 году в Кубке Интертото. Уже в следующем сезоне он стал ключевым игроком, помог команде завоевать бронзу чемпионата России и вошел в число 33 лучших футболистов страны. Наиболее успешным для него был период 2007 — 2008 годов, когда «Зенит» выиграл Кубок УЕФА, Суперкубок Европы и чемпионат России.
3. Капитан
В 2007 году Аршавин стал капитаном «Зенита», однако вскоре эту роль занял Анатолий Тимощук. Несмотря на это, Аршавин продолжал оставаться неформальным лидером команды. Он отмечал, что даже без капитанской повязки игроки и руководство воспринимали его как главного: «Даже когда не был капитаном, все понимали: в команде главный — я». Аршавин также выполнял функции связующего звена между игроками и руководством клуба, решая возникающие вопросы и проблемы.
4. Реклама
В 2011 году Аршавин стал лицом новой рекламной кампании бренда Lay’s, сменив бразильского футболиста Роналдиньо. Ролик был посвящен запуску чипсов со вкусом малосольных огурчиков и укропа. Сюжет показывал, как Аршавин находит в посылке из России ушанку, свитер и чипсы, что подчеркивало связь продукта с русской культурой. В 2012 году Аршавин стал лицом промо-акции «Стадион призов», приуроченной к чемпионату Европы по футболу, где участники могли выиграть различные призы. Несмотря на успех кампании, после неудачного выступления сборной на Евро-2012 Аршавина начали называть «чипсоедом», что негативно сказалось на его имидже.
По вертикали:
1. Приз
Чемпионат Европы 2008 года занимает особое место в карьере Андрея Аршавина. Под руководством Гуса Хиддинка сборная России впервые в новейшей истории страны дошла до полуфинала и завоевала приз — бронзовые медали. Аршавин стал ключевым игроком турнира, особенно отличившись в четвертьфинале против Нидерландов, где забил гол и сделал результативную передачу, обеспечив победу в дополнительное время. Позже он связывал успех команды с влиянием советской школы футбола.
2. Покер
21 апреля 2009 года Аршавин забил четыре гола в ворота «Ливерпуля», обеспечив «Арсеналу» ничью 4:4. Этот матч стал одним из самых ярких в истории Премьер-лиги и вошел в историю как «покер» Аршавина. Он стал первым игроком, забившим четыре мяча на «Энфилде» за 63 года. Аршавин открыл счет в первом тайме, сделал хет-трик во втором и завершил матч точным ударом в компенсированное время. Этот успех стал вершиной его первого сезона в «Арсенале». После игры футболист отметил, что забил благодаря удаче, но этот матч укрепил его репутацию как выдающегося игрока.
3. Жест
После забитого гола Андрей Аршавин подносил указательный палец к губам, как знак призыва к тишине. Этот жест стал элементом бренда Arshavin.
4. Арсенал
В феврале 2009 года Аршавин стал первым российским футболистом, подписавшим контракт с лондонским «Арсеналом». Его трансфер из «Зенита» за 16,5 миллионов евро стал рекордным для клуба. За время выступлений в Премьер-лиге Аршавин провел 144 матча и забил 31 гол. Самым запоминающимся стал матч с «Ливерпулем» в апреле 2009 года, где он забил четыре мяча, обеспечив ничью 4:4 на «Энфилде». Позже Аршавин потерял место в основе и в 2012 году вернулся в «Зенит» на правах аренды, а в 2013-м покинул «Арсенал» окончательно. Его заслуги были отмечены в 2020 году — клуб разместил фото его знаменитой игры на стене почета рядом с другими легендами.
5. Телескоп
В 2018 году Андрей Аршавин преподнес необычный подарок своему бывшему тренеру по «Зениту» Властимилу Петржеле — телескоп. Этот жест стал символом их теплых отношений и взаимного уважения, несмотря на прошедшие годы после совместной работы в петербургском клубе.
Интересные факты об Андрее Аршавине:
- Андрей Аршавин редко просит футболки у соперников, но дважды сделал исключение — для Криштиану Роналду и Фернандо Торреса. Обмен с Роналду после матча со сборной Португалии не состоялся, однако с Торресом после матча «Арсенал» — «Ливерпуль» (4:4) футболки были обменены. Аршавин подарил ее своему детскому тренеру, который коллекционирует футболки с номером 9.
- В детстве Андрей Аршавин проявлял выдающиеся способности не только в футболе, но и в шашках. Уже в юном возрасте Аршавин стал чемпионом Василеостровского района среди детей до 10 лет и получил юношеский разряд по шашкам. Несмотря на успехи в шашках, Аршавин выбрал путь профессионального футболиста. В одном из интервью он отметил, что «шашечный» склад ума пригодился ему на поле, особенно в умении предугадывать действия соперников и принимать нестандартные решения.
- В 2016 году Андрей Аршавин, выступая за казахстанский клуб «Кайрат», заключил забавное пари с местным блогером и телеведущим Петром Воликовым. Воликов заявил, что если Аршавин забьет восемь голов в чемпионате Казахстана, то он побреется налысо. Аршавин принял вызов и успешно выполнил условие, забив восьмой гол в матче против «Актобе» 25 сентября 2016 года. После достижения цели Аршавин записал видеообращение к Воликову, предложив лично исполнить обещание блогера. 6 октября 2016 года в торговом центре «Алмалы» в Алматы, при поддержке болельщиков и журналистов, Аршавин собственноручно побрил Воликова налысо.
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