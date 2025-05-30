Ответы на кроссворд от 29 мая 2025: интересные факты про Андрея Аршавина

4. Арсенал

В феврале 2009 года Аршавин стал первым российским футболистом, подписавшим контракт с лондонским «Арсеналом». Его трансфер из «Зенита» за 16,5 миллионов евро стал рекордным для клуба. За время выступлений в Премьер-лиге Аршавин провел 144 матча и забил 31 гол. Самым запоминающимся стал матч с «Ливерпулем» в апреле 2009 года, где он забил четыре мяча, обеспечив ничью 4:4 на «Энфилде». Позже Аршавин потерял место в основе и в 2012 году вернулся в «Зенит» на правах аренды, а в 2013-м покинул «Арсенал» окончательно. Его заслуги были отмечены в 2020 году — клуб разместил фото его знаменитой игры на стене почета рядом с другими легендами.