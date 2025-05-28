Земельный участок участникам СВО в 2025 году: кому он положен и как его получить

В Челябинской области, например, к перечню необходимых документов добавляется письменное согласие всех членов семьи погибшего участника СВО. При этом размер выплаты в регионе составляет 330 тысяч рублей. А в Подмосковье ветераны вправе претендовать на компенсацию в случае, если участки не могут быть предоставлены в течение трех лет.