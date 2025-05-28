Земельный участок участникам СВО в 2025 году: кому он положен и как его получить

Рассказываем, как участники СВО могут получить земельный участок в 2025 году, какие документы для этого потребуются и какие льготы предусмотрены.
Кому положен бесплатный земельный участок
Категории граждан, которые могут рассчитывать на земельный участок, разнятся от региона к региону. Среди претендентов следует отметить:
- лиц, заключивших контракт и ушедших в зону СВО добровольно;
- содействующих выполнению задач, возложенных на ВС РФ;
- членов национальной гвардии РФ, имеющих специальные звания полиции.
Важное условие — наличие у военнослужащего звания Героя Российской Федерации или орденов за боевые заслуги, а также статуса ветерана. В перечень подходящих наград входят:
- орден России;
- Георгиевский Крест;
- медаль ордена «За заслуги перед Отечеством»;
- медаль «За отвагу»;
- медаль «За храбрость»;
- медаль Суворова;
- медаль Ушакова;
- медаль Жукова;
- медаль Нестерова.
Также необходима прописка в регионе, где участник СВО намерен получить земельный участок в собственность. Подобные правила распространяются, например, на Ростовскую, Саратовскую и Белгородскую области. Подробности лучше уточнить у представителей региональной администрации.
Также правом на бесплатный земельный участок в некоторых регионах обладают члены семей указанных военнослужащих, погибших из-за полученных в зоне СВО увечья или заболевания.
Где можно получить участок
Найти необходимый участок военнослужащему необходимо самостоятельно в том регионе, в котором он прописан. При этом в каждом субъекте ситуация своя.
Например, в Ростовской области участникам СВО предлагают выбрать свободный участок с помощью публичной кадастровой карты. В Белгородской области список свободных участков ветерану предоставят после запроса в уполномоченный орган. А на территории Камчатского края землю для участников СВО выделили в поселке Красном и в селе Сосновке Елизовского муниципального района.
Как получить земельный участок участнику СВО
Получить во владение землю участник СВО может после выполнения алгоритма.
Необходимые документы
Первым делом ветерану необходимо собрать пакет бумаг. В список входят:
- заявление;
- СНИЛС;
- копия паспорта;
- документ, подтверждающий проживание на территории области;
- документ, подтверждающий награждение военнослужащего званием Героя России или соответствующим орденом;
- удостоверение ветерана боевых действий.
Куда обращаться
Первым делом необходимо подать заявление в Министерство имущественных отношений. После следует направить заявление и пакет бумаг для постановки на учет в качестве нуждающегося. Некоторые детали процесса могут меняться в зависимости от региона проживания военнослужащего и его семьи.
Сроки и этапы рассмотрения заявления
Через время ветерану должно прийти уведомление о возможности получить землю во владение. Если стороны со всем согласны, остается лишь процесс подачи заявления и оформления участка в собственность.
Проще всего заполнить необходимые формы через портал Госуслуг в соответствующем разделе. Срок оказания услуги — до 10 дней.
Кто имеет право на денежную компенсацию вместо земельного участка
Право на получение денежной компенсации вместо земельного участка имеют ветераны СВО соответствующей категории. Условия здесь также зависят от законодательства региона проживания.
В Челябинской области, например, к перечню необходимых документов добавляется письменное согласие всех членов семьи погибшего участника СВО. При этом размер выплаты в регионе составляет 330 тысяч рублей. А в Подмосковье ветераны вправе претендовать на компенсацию в случае, если участки не могут быть предоставлены в течение трех лет.
При этом одно из необходимых условий во многих субъектах РФ — факт невозможности предоставления земли. В том случае, если нет подходящих участков, или они не обеспечены инфраструктурой.
Важно помнить, что сама возможность получить компенсацию деньгами определяется не на федеральном, а на региональном уровне. Не все субъекты Российской Федерации предоставляют такую опцию, и лучше уточнить информацию на местном уровне.