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Земельный участок участникам СВО в 2025 году: кому он положен и как его получить

В 2025 году предоставление земельного участка остается одной из форм государственной поддержки участников СВО. Механизм получения земли регулируется на региональном уровне и имеет ряд особенностей.

Артем Черненко
Автор Новости Mail
Участник СВО.
Источник: Алексей Коновалов/ТАСС

Рассказываем, как участники СВО могут получить земельный участок в 2025 году, какие документы для этого потребуются и какие льготы предусмотрены.

Кому положен бесплатный земельный участок

Категории граждан, которые могут рассчитывать на земельный участок, разнятся от региона к региону. Среди претендентов следует отметить:

  • лиц, заключивших контракт и ушедших в зону СВО добровольно;
  • содействующих выполнению задач, возложенных на ВС РФ;
  • членов национальной гвардии РФ, имеющих специальные звания полиции.

Важное условие — наличие у военнослужащего звания Героя Российской Федерации или орденов за боевые заслуги, а также статуса ветерана. В перечень подходящих наград входят:

  • орден России;
  • Георгиевский Крест;
  • медаль ордена «За заслуги перед Отечеством»;
  • медаль «За отвагу»;
  • медаль «За храбрость»;
  • медаль Суворова;
  • медаль Ушакова;
  • медаль Жукова;
  • медаль Нестерова.

Также необходима прописка в регионе, где участник СВО намерен получить земельный участок в собственность. Подобные правила распространяются, например, на Ростовскую, Саратовскую и Белгородскую области. Подробности лучше уточнить у представителей региональной администрации.

Также правом на бесплатный земельный участок в некоторых регионах обладают члены семей указанных военнослужащих, погибших из-за полученных в зоне СВО увечья или заболевания.

Где можно получить участок

Найти необходимый участок военнослужащему необходимо самостоятельно в том регионе, в котором он прописан. При этом в каждом субъекте ситуация своя.

Например, в Ростовской области участникам СВО предлагают выбрать свободный участок с помощью публичной кадастровой карты. В Белгородской области список свободных участков ветерану предоставят после запроса в уполномоченный орган. А на территории Камчатского края землю для участников СВО выделили в поселке Красном и в селе Сосновке Елизовского муниципального района.

Как получить земельный участок участнику СВО

Получить во владение землю участник СВО может после выполнения алгоритма.

Необходимые документы

Первым делом ветерану необходимо собрать пакет бумаг. В список входят:

  • заявление;
  • СНИЛС;
  • копия паспорта;
  • документ, подтверждающий проживание на территории области;
  • документ, подтверждающий награждение военнослужащего званием Героя России или соответствующим орденом;
  • удостоверение ветерана боевых действий.

Куда обращаться

Первым делом необходимо подать заявление в Министерство имущественных отношений. После следует направить заявление и пакет бумаг для постановки на учет в качестве нуждающегося. Некоторые детали процесса могут меняться в зависимости от региона проживания военнослужащего и его семьи.

Сроки и этапы рассмотрения заявления

Через время ветерану должно прийти уведомление о возможности получить землю во владение. Если стороны со всем согласны, остается лишь процесс подачи заявления и оформления участка в собственность.

Проще всего заполнить необходимые формы через портал Госуслуг в соответствующем разделе. Срок оказания услуги — до 10 дней.

Кто имеет право на денежную компенсацию вместо земельного участка

Право на получение денежной компенсации вместо земельного участка имеют ветераны СВО соответствующей категории. Условия здесь также зависят от законодательства региона проживания.

В Челябинской области, например, к перечню необходимых документов добавляется письменное согласие всех членов семьи погибшего участника СВО. При этом размер выплаты в регионе составляет 330 тысяч рублей. А в Подмосковье ветераны вправе претендовать на компенсацию в случае, если участки не могут быть предоставлены в течение трех лет.

При этом одно из необходимых условий во многих субъектах РФ — факт невозможности предоставления земли. В том случае, если нет подходящих участков, или они не обеспечены инфраструктурой.

Важно помнить, что сама возможность получить компенсацию деньгами определяется не на федеральном, а на региональном уровне. Не все субъекты Российской Федерации предоставляют такую опцию, и лучше уточнить информацию на местном уровне.