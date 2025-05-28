Последние новости к вечеру 28 мая 2025 года

Редакция Новостей Mail представляет дайджест с главными новостями к вечеру 28 мая 2025 года.
В Кремле назвали заявления Мерца по ракетам провоцированием войны
Песков заявил, что слова канцлера ФРГ о дальнобойных ракетах являются «дальнейшим провоцированием войны». Пресс-секретарь президента РФ также назвал это попыткой заставить Украину продолжать боевые действия.
Российские военные освободили два населенных пункта в зоне СВО
Минобороны РФ заявило об освобождении Константиновки в Сумской области и Зеленого Поля в ДНР. По данным ведомства, операции провели войска группировок войск «Север» и «Восток».
Песков назвал возможную площадку для переговоров с Украиной
Стамбул рассматривается как возможная площадка для нового раунда переговоров с Киевом. По словам Пескова, место встречи будет определено по взаимной договоренности сторон.
ЕС снял все экономические санкции с Сирии
В Байкальске объявили траур после гибели подростков
С 28 по 30 мая в Байкальске объявлен трехдневный траур по погибшим подросткам. Глава города призвал жителей поддержать семьи пострадавших и не распространять слухи, дожидаясь официальной информации.