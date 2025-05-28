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Последние новости к вечеру 28 мая 2025 года

Обзор последних новостей к вечеру 28 мая 2025 года. Делимся информацией о событиях, произошедших в России и мире за день. Главные моменты 28 мая — в проекте Новости Mail.

Нина Лютикова
Автор Новости Mail

Редакция Новостей Mail представляет дайджест с главными новостями к вечеру 28 мая 2025 года.

В Кремле назвали заявления Мерца по ракетам провоцированием войны

Источник: Reuters

Песков заявил, что слова канцлера ФРГ о дальнобойных ракетах являются «дальнейшим провоцированием войны». Пресс-секретарь президента РФ также назвал это попыткой заставить Украину продолжать боевые действия.

Российские военные освободили два населенных пункта в зоне СВО

Источник: РИА "Новости"

Минобороны РФ заявило об освобождении Константиновки в Сумской области и Зеленого Поля в ДНР. По данным ведомства, операции провели войска группировок войск «Север» и «Восток».

Песков назвал возможную площадку для переговоров с Украиной

Источник: Ibrahim Uzun/CC0

Стамбул рассматривается как возможная площадка для нового раунда переговоров с Киевом. По словам Пескова, место встречи будет определено по взаимной договоренности сторон.

ЕС снял все экономические санкции с Сирии

Источник: Reuters

Евросоюз снял санкции с Сирии, исключив из черного списка 24 организации, включая Центробанк и нефтяные компании. Сохранятся лишь ограничительные меры по антитеррористическим соображениям.

В Байкальске объявили траур после гибели подростков

Источник: Евгений Коноплев/ТАСС

С 28 по 30 мая в Байкальске объявлен трехдневный траур по погибшим подросткам. Глава города призвал жителей поддержать семьи пострадавших и не распространять слухи, дожидаясь официальной информации.