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Транспортный налог для участников СВО в 2025 году: в чем суть льготы и как ее оформить

Условия уплаты транспортного налога для участников СВО изменились в 2025 году, и теперь ряд регионов пересматривает подходы к налогообложению этой категории граждан.

Артем Черненко
Автор Новости Mail
Военнослужащие в зоне СВО.
Источник: РИА "Новости"

В тексте — главное об особенностях расчета и уплаты транспортного налога для участников СВО в 2025 году. Рассказываем, какие льготы предусмотрены на федеральном и региональном уровнях и какие документы потребуются для подтверждения права на послабления.

Условия освобождения от транспортного налога

Право на освобождение от транспортного налога в Москве и области имеют участники СВО и члены их семей, владеющие мотоциклами, мотороллерами и легковыми автомобилям с мощностью двигателя до 150 лошадиных сил включительно.

Важно отметить, что данная льгота — региональная, и условия по ней меняются в зависимости от субъекта РФ. Например, в Ленинградской области к перечню освобождаемого от налога транспорта добавляется катер, а допустимая мощность двигателя вырастает до 250 лошадиных сил.

Подробную информацию о ситуации с освобождением от транспортного налога в разных регионах РФ можно, обратившись непосредственно в налоговую инспекцию или законодательный орган региона. Необходимые данные также находятся в свободном доступе на сайте ФНС России в разделе «Справочная информация о ставках и льготах по имущественным налогам».

Кто имеет право на отмену транспортного налога

В большинстве регионов РФ право на отмену транспортного налога имеют:

  • контрактники;
  • добровольцы, отправившиеся в зону проведения специальной военной операции;
  • мобилизованные граждане;
  • военнослужащие, заключившие контракт с организацией, способствующей выполнению целей СВО (обычно это ЧВК);
  • члены семей военнослужащих.

Как оформить льготу на транспортный налог

Для оформления льготы необходимо подать заявление с подтверждающими документами одним из следующих способов:

  • через МФЦ (многофункциональный центр);
  • в личном кабинете налогоплательщика на сайте ФНС России;
  • по почте заказным письмом;
  • при личном визите в налоговую инспекцию.

Понадобится следующий набор документов:

  • заявление об освобождении от оплаты транспортного налога;
  • паспорт или иной документ, удостоверяющий личность;
  • свидетельство о регистрации транспортного средства;
  • документ, подтверждающий принадлежность к льготной категории;
  • копию идентификационного номера налогоплательщика (ИНН).

Срок действия льготы

Действие льгот по транспортному налогу для участников СВО в некоторых регионах продлили до конца 2025 года. Например, в Московской области и Перском крае.

Сама же по себе льгота действует на весь календарный год, независимо от продолжительности участия военнослужащего в СВО в течение этого периода.