Транспортный налог для участников СВО в 2025 году: в чем суть льготы и как ее оформить

В тексте — главное об особенностях расчета и уплаты транспортного налога для участников СВО в 2025 году. Рассказываем, какие льготы предусмотрены на федеральном и региональном уровнях и какие документы потребуются для подтверждения права на послабления.
Условия освобождения от транспортного налога
Право на освобождение от транспортного налога в Москве и области имеют участники СВО и члены их семей, владеющие мотоциклами, мотороллерами и легковыми автомобилям с мощностью двигателя до 150 лошадиных сил включительно.
Важно отметить, что данная льгота — региональная, и условия по ней меняются в зависимости от субъекта РФ. Например, в Ленинградской области к перечню освобождаемого от налога транспорта добавляется катер, а допустимая мощность двигателя вырастает до 250 лошадиных сил.
Подробную информацию о ситуации с освобождением от транспортного налога в разных регионах РФ можно, обратившись непосредственно в налоговую инспекцию или законодательный орган региона. Необходимые данные также находятся в свободном доступе на сайте ФНС России в разделе «Справочная информация о ставках и льготах по имущественным налогам».
Кто имеет право на отмену транспортного налога
В большинстве регионов РФ право на отмену транспортного налога имеют:
- контрактники;
- добровольцы, отправившиеся в зону проведения специальной военной операции;
- мобилизованные граждане;
- военнослужащие, заключившие контракт с организацией, способствующей выполнению целей СВО (обычно это ЧВК);
- члены семей военнослужащих.
Как оформить льготу на транспортный налог
Для оформления льготы необходимо подать заявление с подтверждающими документами одним из следующих способов:
- через МФЦ (многофункциональный центр);
- в личном кабинете налогоплательщика на сайте ФНС России;
- по почте заказным письмом;
- при личном визите в налоговую инспекцию.
Понадобится следующий набор документов:
- заявление об освобождении от оплаты транспортного налога;
- паспорт или иной документ, удостоверяющий личность;
- свидетельство о регистрации транспортного средства;
- документ, подтверждающий принадлежность к льготной категории;
- копию идентификационного номера налогоплательщика (ИНН).
Срок действия льготы
Действие льгот по транспортному налогу для участников СВО в некоторых регионах продлили до конца 2025 года. Например, в Московской области и Перском крае.
Сама же по себе льгота действует на весь календарный год, независимо от продолжительности участия военнослужащего в СВО в течение этого периода.