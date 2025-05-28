Транспортный налог для участников СВО в 2025 году: в чем суть льготы и как ее оформить

Подробную информацию о ситуации с освобождением от транспортного налога в разных регионах РФ можно, обратившись непосредственно в налоговую инспекцию или законодательный орган региона. Необходимые данные также находятся в свободном доступе на сайте ФНС России в разделе «Справочная информация о ставках и льготах по имущественным налогам».