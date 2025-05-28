«Возможна ампутация»: насколько опасен частичный некроз кожи у Киркорова

— Если рассматривать кожу как орган, то при ожоге третьей степени повреждается ростковый слой — самый глубокий слой эпидермиса, в котором происходит размножение и развитие клеток. Именно он восстанавливает кожу. При данной степени ожога образуются пузыри с геморрагическим оттенком и с примесью крови. Часть тканей отмирает, они свариваются и сжигаются, на этом месте формируется ожоговый рубец из соединительной ткани, — сообщил Кондрахин.