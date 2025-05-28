«Возможна ампутация»: насколько опасен частичный некроз кожи у Киркорова

Врачи диагностировали частичный некроз кожи у певца Филиппа Киркорова после ожога второй степени, осложненного бурситом, частичным некрозом кожи, рожистым воспалением и лимфаденопатией слева. «Вечерняя Москва» узнала у врача-терапевта, клинического фармаколога Андрея Кондрахина, чем опасен некроз кожи из-за ожога.
По его словам, ожог кожи разделяют на четыре степени, которые зависят от степени повреждения. Самая легкая — это первая степень ожога.
— Первая степень ожога проявляется в виде покраснения. Такой ожог был практически у каждого человека. Он считается травмой кожи, но безопасной, потому что не приводит к тяжелым последствиям, — рассказал он.
Эксперт отметил, что вторая и третья степени самые неприятные. Вторая степень ожога провоцирует более глубокое повреждение кожи, нарушает ее целостность и способствует развитию пузырей. Третья степень повреждает кожу еще глубже.
— Если рассматривать кожу как орган, то при ожоге третьей степени повреждается ростковый слой — самый глубокий слой эпидермиса, в котором происходит размножение и развитие клеток. Именно он восстанавливает кожу. При данной степени ожога образуются пузыри с геморрагическим оттенком и с примесью крови. Часть тканей отмирает, они свариваются и сжигаются, на этом месте формируется ожоговый рубец из соединительной ткани, — сообщил Кондрахин.
Самая опасная степень ожога — четвертая. При таком повреждении происходят обугливание и некроз кожи, предупредил врач.
Терапевт подчеркнул, что при ожоге руки второй степени, как у Филиппа Киркорова, также происходит некроз кожи, но он менее опасен для организма, потому что не затрагивает зону роста клеток кожи.
— В таком случае эпидермис может успешно восстановиться без развития осложнений. Если образуется глубокий рубец, то может возникнуть контрактура — изменение функционального состояния руки. При тотальном некрозе кожи возможна ампутация конечности, а при частичном все зависит от объема поврежденной ткани. А если в рану попадет инфекция, то ситуация может быть плачевной, — заключил собеседник «ВМ».
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