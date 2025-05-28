В Самаре проведут техобслуживание систем оповещения населения за 721 тыс. рублей

Муниципальный контракт появился на сайте госзакупок 28 мая. Заказчик — городское управление гражданской защиты.
С момента заключения контракта до 1 октября нужно провести техобслуживание систем оповещения населения, в том числе в парках Гагарина и 50 лет Октября, на Воронежских озерах, в здании заказчика, администраций внутригородских районов, нескольких школах.
«Для проведения диагностики и настройки оборудования допускаются работники, имеющие должность не ниже инженера, знающие программное обеспечение, используемое в работе, а также требования ГОСТ», — говорится в документах к соглашению.
Начальная цена контракта составляет около 721,8 тыс. рублей. Заявки на участие в аукционе принимают до 4 июня. Итоги подведут 6-го числа. До этого в 63-м регионе проверяли электросирены и ряд систем оповещения.
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