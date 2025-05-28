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Уфимцев предупредили об отключениях электричества и воды

УЖХ Уфы предупредило об отключениях коммунальных ресурсов в четверг, 29 мая.

Источник: Башинформ

Калининский район, отключение электричества с 9 до 17 часов:

ул. Интернациональная, дома 113, 115, 117, 119, 119/1, 121, 107;

ул. Черниковская д. 73;

ул. Б. Хмельницкого д. 62;

ул. Архитектурная д. 14;

ул. Свободы д. 4, д. 5, д. 6, д. 8;

ул. Первомайская д. 78/1.

Ул. Сельская д. 9 — отключение холодной воды с 11 часов 29 мая до 5 часов 30 мая.

Октябрьский район, отключение горячей воды с 11 до 15 часов:

— пр. Октября д. 60, д. 60/1, д. 62/1, д. 62/2, д. 64 — с 11−00 до 15−00.

Советский район, отключение электроэнергии с 9 до 17 часов:

ул. Владивостокская д. 7/1, д. 7/2, д. 13/1, д. 15/1;

ул. Революционная д. 201/4, д. 213/215.

Ул. Бессонова д. 23, д. 25, д. 27;

ул. Комсомольская д. 12/1 — с 10.30 до 3.30 30 мая отключение горячей и холодной воды.