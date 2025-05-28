Работу по поливу дорог усилят в Нижнем Новгороде из-за жары

Дорожное полотно будут усиленно поливать, чтобы избежать перегрева и деформирования. Кроме того, это поможет решить проблему скопления пыли в воздухе. Поливать также будут зелень. Первый раз техника выезжает рано утром, второй раз с 11:00 до 15:00. Заключительный полив происходит с 17:00 до 20:00.