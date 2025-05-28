Работу по поливу дорог усилят в Нижнем Новгороде из-за жары

Об этом мэр Юрий Шалабаев написал в телеграм-канале.
Для конца мая климатическая норма будет превышена на 7−10 ℃. Любые температурные отклонения нагружают городские системы.
Дорожное полотно будут усиленно поливать, чтобы избежать перегрева и деформирования. Кроме того, это поможет решить проблему скопления пыли в воздухе. Поливать также будут зелень. Первый раз техника выезжает рано утром, второй раз с 11:00 до 15:00. Заключительный полив происходит с 17:00 до 20:00.
В работах обычно задействуют около 60 специализированных машин. Несмотря на жаркую погоду нижегородцев просят не открывать купальный сезон раньше времени — до 1 июня.
Напомним, 26 пляжных зон подготовят к купальному сезону в Нижегородской области.