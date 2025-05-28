Медведев: с начала года на службу поступили 175 тыс. контрактников

«В воинские части по состоянию на сегодняшний день прибыли почти 175 тыс. военнослужащих, если говорить о тех итогах, которые мы в настоящий момент имеем. Кроме того, в добровольческие подразделения с начала года приняты более 14 тыс. человек», — сказал Дмитрий Медведев на совещании по вопросам доукомплектования ВС России контрактниками (запись опубликована во «Вконтакте»).
Как добавил зампред Совбеза, в середине мая президент Владимир Путин говорил, что «у нас добровольно приходят по 50−60 тыс. человек в месяц». Дмитрий Медведев также сказал о необходимости закрепить такую тенденцию и продолжать работу по укомплектованию армии контрактниками.
В сентябре 2024 года Владимир Путин создал комиссию Совбеза по комплектованию Вооруженных сил контрактниками. Министр обороны Андрей Белоусов сообщал, что с января по середину декабря прошлого года на службу по контракту поступило более 427 тыс. человек.