Медведев: с начала года на службу поступили 175 тыс. контрактников

«В воинские части по состоянию на сегодняшний день прибыли почти 175 тыс. военнослужащих, если говорить о тех итогах, которые мы в настоящий момент имеем. Кроме того, в добровольческие подразделения с начала года приняты более 14 тыс. человек», — сказал Дмитрий Медведев на совещании по вопросам доукомплектования ВС России контрактниками (запись опубликована во «Вконтакте»).