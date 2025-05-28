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Экс-губернатор Самарской области Азаров призвал оставить Осинькина в «Крыльях»

Бывший глава 63-го региона опубликовал соответствующую историю на своей странице в «Вконтакте».

Бывший глава 63-го региона опубликовал соответствующую историю на своей странице в «Вконтакте».

Публикацию разместил вечером 27 мая. Сопроводил подписью: «Еще есть время до конца недели подумать и не отпускать хорошего тренера». В тот же день «зелено-бело-синие» подтвердили информацию об уходе Игоря Осинькина.

Напомним, отечественный специалист руководил волжанами с июля 2020 года. Выводил «КС» из ФНЛ в Российскую Премьер-лигу и финал Кубка страны в мае 2021-го. В минувшем сезоне его теперь уже бывшая команда заняла десятое место.

При этом экс-президент столичного «Локомотива» Николай Наумов уверен: бывший наставник самарцев без работы точно не останется и будет интересен другим клубам.

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