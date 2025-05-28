Помощь военнослужащим и их родным с самого начала специальной военной операции остается на особом контроле у государства. Правительство разработало и реализовало многочисленные меры поддержки, а также ввело разнообразные льготы. Не остаются в стороне и субъекты РФ: объясняем, какими бывают региональные выплаты участникам СВО в 2025 году и как их получить.
Какие виды региональных выплат положены участникам СВО
Правительства субъектов вправе самостоятельно решать, как в регионе готовы поддержать местных жителей, отправившихся в зону специальной военной операции. Выплаты и льготы могут быть разными: назовем самые распространенные из них.
Выплаты при заключении контракта
При заключении контракта на службу в зоне СВО каждому военнослужащему положена единовременная выплата, и каждому бойцу из федерального бюджета выделяют 400 тысяч рублей. В то же время сумма выплат в регионах различается довольно сильно.
Например, в Москве военнослужащий дополнительно получит 1,9 млн рублей. В Санкт-Петербурге контрактнику выплатят еще 2,1 млн рублей, а в Екатеринбурге — всего 200 тысяч рублей. Точные суммы по каждому региону лучше уточнить, обратившись в приемную местной администрации.
Единовременные выплаты при ранении
Получивший в зоне СВО ранение военнослужащий также получит денежную компенсацию от государства. Согласно указу президента, за увечье бойцу выплатят до 3 млн рублей. Если ранение привело к инвалидности, то сумму увеличат до 4 млн рублей. А в случае признания военнослужащего негодным к дальнейшему прохождению службы положено единовременное пособие в размере 3,4 млн рублей.
Многие регионы также стараются поддержать потерявших на СВО военнослужащих. В Санкт-Петербурге, например, боец может рассчитывать на:
- 1 млн рублей — при получении инвалидности I группы;
- 750 тысяч рублей — при инвалидности II и III группы;
- 500 тысяч рублей — за ранение, которое не привело к инвалидности.
В Москве за тяжелое ранение выплатят 1 млн рублей, а за легкое военнослужащий получит от региона половину этой суммы.
Выплаты семьям при гибели военнослужащего
В подобных случаях выплаты также бывают как федеральными, так и региональными. От государства семьи погибших получают по 5 млн рублей. Другие суммы положены только в том случае, если местные власти приняли соответствующее решение.
Например, в Санкт-Петербурге и в Краснодарском крае выплата при гибели участника СВО составляет 2 млн рублей, в то время как в Екатеринбурге это лишь 30 тысяч рублей.
Компенсации за получение государственных наград
В 2025 году Герой Российской Федерации получает единовременную выплату в размере десяти окладов. Отличившийся военнослужащий также может рассчитывать на ежемесячное перечисление из федерального бюджета в размере 98 194 рублей. Если звание военнослужащему присвоили посмертно, то выплату может получить один из членов его семьи.
За другие поощрения, почетные звания, ордена и медали положены выплаты в размере от одного до пяти окладов военнослужащего.
Предусмотрены определенные выплаты орденоносцам и в регионах страны. Например, в Ставропольском крае награжденным государственной наградой за участие в СВО гражданам готовы выплатить 1 млн рублей.
Подробную информацию о возможных компенсациях за награды необходимо узнавать по месту жительства.
Ежемесячные выплаты ветеранам боевых действий
Те контрактники и добровольцы, кто завершил службу и участие в СВО, приобретают статус ветерана боевых действий (ВБД). Они имеют право на получение ежемесячной выплаты, составляющей на начало 2025 года около 4,5 тысячи рублей. Деньги распределяют из федерального бюджета через СФР.
На региональном уровне ВБД могут рассчитывать на компенсацию 50% платежей за оплату ЖКХ. Прочие выплаты для ветеранов назначаются исключительно по решению властей региона, в котором они живут. Чаще всего речь идет о бесплатном проезде в общественном транспорте, бесплатной парковке, налоговых льготах и так далее.
Дополнительные меры поддержки
Региональные администрации разрабатывают разнообразные льготы и субсидии для участников СВО. Среди них:
- субсидии на проведение газа;
- льгота на оплату транспортного налога;
- обеспечение инвалидов-участников СВО автотранспортом с ручным управлением;
- целевая материальная помощь на ремонт жилья, лечение или обучение детей.
Как получить региональные выплаты
Разберем подробнее, куда следует обращаться за поддержкой на местном уровне и какой пакет бумаг нужно собрать.
Необходимые документы
Для получения льгот и выплат может понадобиться набор документов. Наиболее часто требуются:
- паспорт гражданина РФ;
- заявление установленного образца.
- удостоверение ветерана боевых действий (для ветеранов);
- справка о факте участия в СВО (ее выдает военный комиссариат).
- другие документы, подтверждающие статус участника (например, выписка из приказа о приеме на службу или контракт о прохождении службы);
- в случае ранения потребуются также медицинские заключения и выписки;
При получении выплаты за умершего родственниками придется подтвердить степень родства.
Куда обращаться
Вопросами регионального финансирования занимаются органы социальной защиты населения и администрация на местном уровне. Граждане могут обратиться в отдел социальной защиты своего населенного пункта, в ближайший МФЦ. Можно также оформить запрос онлайн через портал Госуслуг.
Сроки рассмотрения заявления
Время обработки документов и принятия решение по выплате зависит от региона. Процедура может занять до 30 календарных дней.
Как узнать точные суммы выплат и условия получения
Как правило, порталы и сайты региональных администраций публикуют размеры выплат и все условия для их получения.
Наиболее достоверную информацию можно получить, обратившись в местный орган социальной защиты или на официальные сайты соответствующих служб.