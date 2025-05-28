Помощь военнослужащим и их родным с самого начала специальной военной операции остается на особом контроле у государства. Правительство разработало и реализовало многочисленные меры поддержки, а также ввело разнообразные льготы. Не остаются в стороне и субъекты РФ: объясняем, какими бывают региональные выплаты участникам СВО в 2025 году и как их получить.