В Уфе из-за Дня 1000 велосипедистов перекроют проспект Октября и еще 9 улиц

1 июня в Уфе пройдет День 1000 велосипедистов. Велопарад, в котором примут участие порядка 30 тысяч человек, стартует в 11:00 с площади имени Ленина. Участники мероприятия проедут до Телецентра. В связи с этим на четыре часа — с 9:00 до 13:00 — будет закрыт проезд по проспекту Октября (между Горсоветом и улицей 50-летия Октября) и еще по девяти улицам: