В Уфе из-за Дня 1000 велосипедистов перекроют проспект Октября и еще 9 улиц

1 июня в Уфе пройдет День 1000 велосипедистов. Велопарад, в котором примут участие порядка 30 тысяч человек, стартует в 11:00 с площади имени Ленина. Участники мероприятия проедут до Телецентра. В связи с этим на четыре часа — с 9:00 до 13:00 — будет закрыт проезд по проспекту Октября (между Горсоветом и улицей 50-летия Октября) и еще по девяти улицам:
— 50-летия Октября;
— Цюрупы (между 50-летия Октября и Кирова);
— Кирова (Цюрупы — Ленина);
— Ленина (Кирова — Коммунистическая);
— Коммунистической (Ленина — Карла Маркса);
— Карла Маркса (Коммунистическая — Пушкина);
— Пушкина (Карла Маркса — Аксакова);
— Аксакова (Пушкина — Заки Валиди);
— Заки Валиди (Аксакова — Телецентр).
Схема перекрытия на День 1000 велосипедистов в Уфе.
Кроме того, в мэрии добавили, что из-за подготовки к мероприятию с 18:00 31 мая до 18:00 1 июня перекроют улицу Заки Валиди (между Генерал-губернатора Перовского и Мажита Гафури). С утра 1 июня также будут дополнительные ограничения на проспекте Октября: с 6:00 до 11:30 между Северным и Южным проездами, а с 7:00 до 11:30 — между Южным проездом и улицей 50-летия Октября.
— Особо следует отметить, что выезды из дворов, расположенных в зоне действия перекрытий, будут заблокированы. Поэтому жителям рекомендуется заранее оставить личные автомобили в другом месте, если поездки планируются в указанное время, — передали в городской администрации.
Из-за массовых перекрытий изменятся маршруты общественного транспорта.
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