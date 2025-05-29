В Воронеже наблюдается нашествие жуков-оленей

Местные жители отмечают, что количество этих насекомых значительно увеличилось, и они стали встречаться повсеместно.
Жуки-олени — это крупные насекомые из семейства рогачей, известные своим впечатляющим внешним видом. Взрослые особи достигают длины до 8 см, а самцы легко узнаваемы по своим массивным челюстям, напоминающим рога оленя, что и дало им такое название.
Эти жуки имеют характерную черную или коричневую окраску с красноватыми оттенками на краях надкрылий. Они являются одними из крупнейших жуков в Европе и могут встречаться в лесах, парках и садах.