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В Воронеже наблюдается нашествие жуков-оленей

В последние дни воронежцы активно делятся в социальных сетях фотографиями жуков-оленей, которые стали настоящей сенсацией в регионе.

Источник: телеграм-канал «Воронеж VRN»

Местные жители отмечают, что количество этих насекомых значительно увеличилось, и они стали встречаться повсеместно.

Жуки-олени — это крупные насекомые из семейства рогачей, известные своим впечатляющим внешним видом. Взрослые особи достигают длины до 8 см, а самцы легко узнаваемы по своим массивным челюстям, напоминающим рога оленя, что и дало им такое название.

Эти жуки имеют характерную черную или коричневую окраску с красноватыми оттенками на краях надкрылий. Они являются одними из крупнейших жуков в Европе и могут встречаться в лесах, парках и садах.