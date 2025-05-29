Стало известно, как могут назвать первый янтарный самородок, найденный в 2025 году в Калининградской области

Продолжается народное голосование по выбору имени для первого янтарного самородка весом 1082 грамма, найденного в Калининградской области в этом году. Пользователи соцсетей предложили более 200 вариантов, а в лидерах оказались 4 имени, сообщает пресс-служба янтарного комбината.