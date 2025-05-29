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Стало известно, как могут назвать первый янтарный самородок, найденный в 2025 году в Калининградской области

В лидерах народного голосования всего четыре варианта.

Источник: пресс-служба Янтарного комбината

Продолжается народное голосование по выбору имени для первого янтарного самородка весом 1082 грамма, найденного в Калининградской области в этом году. Пользователи соцсетей предложили более 200 вариантов, а в лидерах оказались 4 имени, сообщает пресс-служба янтарного комбината.

Варианты-лидеры: Победа, Юбилейный, Куршский Лис, Вечный зов.

Другие имена, которые предлагали в сети: Богдан, Пифагор, Майский мед, Медовый прибой, Солнцепек, Дар Земли, Пришелец, Пионер, Зуб дракона, Артек, Айсберг.

Итоги конкурса подведут в понедельник, 2 июня.