Стало известно, как могут назвать первый янтарный самородок, найденный в 2025 году в Калининградской области

Продолжается народное голосование по выбору имени для первого янтарного самородка весом 1082 грамма, найденного в Калининградской области в этом году. Пользователи соцсетей предложили более 200 вариантов, а в лидерах оказались 4 имени, сообщает пресс-служба янтарного комбината.
Варианты-лидеры: Победа, Юбилейный, Куршский Лис, Вечный зов.
Другие имена, которые предлагали в сети: Богдан, Пифагор, Майский мед, Медовый прибой, Солнцепек, Дар Земли, Пришелец, Пионер, Зуб дракона, Артек, Айсберг.
Итоги конкурса подведут в понедельник, 2 июня.