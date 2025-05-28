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Несколько жителей Ростовской области заразились от клещей КГЛ и лихорадкой Ку

Случаи лихорадки после укусов клещей выявили в Ростовской области.

В Ростовской области клещи заразили несколько человек Крымской геморрагической лихорадкой (КГЛ) и лихорадкой Ку, сообщили в управлении Роспотребнадзора.

Оказалось, что люди пострадали от укусов клещей во время ухода за домашними животными — крупным и малым рогатым скотом, а также за собакой.

Случаи КГЛ зафиксировали в Дубовском, Песчанокопском, Красносулинском и Мартыновском районах, лихорадку Ку — в Сальском и Песчанокопском районах.

В Роспотребнадзоре напоминают: во время отдыха или работы на природе, а также при контакте с животными, нужно быть осторожными — на коже или на одежде могут остаться клещи. Следует обязательно осматривать себя и своих питомцев после прогулок.

Добавим, если вас укусил клещ, не вытаскивайте его самостоятельно. В такой ситуации нужно обратиться в травмпункт. Если нет такой возможности, можно попытаться вытащить паразита самостоятельно, но его нельзя давить.

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