Несколько жителей Ростовской области заразились от клещей КГЛ и лихорадкой Ку

В Ростовской области клещи заразили несколько человек Крымской геморрагической лихорадкой (КГЛ) и лихорадкой Ку, сообщили в управлении Роспотребнадзора.
Оказалось, что люди пострадали от укусов клещей во время ухода за домашними животными — крупным и малым рогатым скотом, а также за собакой.
Случаи КГЛ зафиксировали в Дубовском, Песчанокопском, Красносулинском и Мартыновском районах, лихорадку Ку — в Сальском и Песчанокопском районах.
В Роспотребнадзоре напоминают: во время отдыха или работы на природе, а также при контакте с животными, нужно быть осторожными — на коже или на одежде могут остаться клещи. Следует обязательно осматривать себя и своих питомцев после прогулок.
Добавим, если вас укусил клещ, не вытаскивайте его самостоятельно. В такой ситуации нужно обратиться в травмпункт. Если нет такой возможности, можно попытаться вытащить паразита самостоятельно, но его нельзя давить.
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