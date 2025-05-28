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Жительницу Прикамья будут судить за неуплату алиментов на четверых детей

Кудымкарская городская прокуратура Пермского края утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении местной жительницы.

Кудымкарская городская прокуратура Пермского края утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении местной жительницы. Женщину обвиняют в неуплате средств на содержание детей.

В 2022 году фигурантку осудили за жесткое обращение с четырьмя малолетними детьми. Самих детей вскоре изъяли из семьи, а женщину лишили родительских прав. В ноябре прошлого года ее привлекли к административной ответственности за уклонение от уплаты алиментов, но она продолжает избегать финансового участия в содержании несовершеннолетних.

Уголовное дело будет рассматривать Кудымкарский городской суд Пермского края.