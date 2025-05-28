Пляжные «Крылья Советов» проиграли петербургскому «Кристаллу» 28 мая

Самарцы потерпели третье поражение кряду. В этот раз с разницей в пять мячей — 4:9 (12+).
Волжане бодро начали и забрали первый тайм — 2:0. На 2-й и 6-й минутах забили Артём Пиняев и Михаил Тулин. Во втором петербуржцы перехватили инициативу. Сначала сравняли на 15-й и 17-й благодаря Маурисиньо и Егору Ремизову.
На 18-й преимущество «Крыльям» вернул Артемий Дрозд. Но спустя несколько секунд Пиняев не реализовал пенальти. Этим воспользовался «Кристалл». На 19-й и 23-й отличился и оформил хет-трик всё тот же Маурисиньо — 3:4.
В решающем отрезке петербургский клуб сохранил и увеличил лидерство до +4 на 25-й и 26-й усилиями Игоря Бриштеля (дубль) и Егора Ремизова — 3:7. Самарский коллектив сократил отрыв на 30-й. Точно пробил Бенжинья.
Клуб из Невы добил волжан на 31-й и 32-й. Маурисиньо сделал покер, а Ремизов забил второй мяч — 4:9. Ранее пляжные «Крылья Советов» уступили «Анапе» по пенальти. Следующая встреча состоится 30 мая. Сразятся с «Локомотивом» (12+).
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