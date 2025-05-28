Пляжные «Крылья Советов» проиграли петербургскому «Кристаллу» 28 мая

На 18-й преимущество «Крыльям» вернул Артемий Дрозд. Но спустя несколько секунд Пиняев не реализовал пенальти. Этим воспользовался «Кристалл». На 19-й и 23-й отличился и оформил хет-трик всё тот же Маурисиньо — 3:4.