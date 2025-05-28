Ричмонд
+17°
дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Россиянам рассказали, как избавиться от перхоти

Победить одну из самых распространенных проблем кожи головы можно в домашних условиях.

Анна Морозова
Автор Новости Mail
Девушка в черной майке счесывает перхать с головы
Источник: Freepik

Перхоть — это мелкие чешуйки мертвой кожи головы, которые образуются из-за неправильного ухода, грибка, стресса или других нарушений организма. Часто сопровождается зудом и не хочет уходить. Однако эндокринолог Екатерина Янг в своем Telegram-канале рассказала, как легко справиться с перхотью в домашних условиях.

Прежде всего эксперт посоветовала изменить рацион питания. По словам Янг, перхоть нередко возникает там, где часто поедается сладкое. Ведь сахар — идеальная пища для грибка.

Также врач посоветовала обратить внимание на нервную систему. Высокий уровень тревожности и недостаток сна приводят к выбросу в кровь гормона стресса кортизола, который провоцирует спазм капилляров и ослабляет защитные функции кожи.

Помимо прочего, Янг рекомендовала сменить шампунь. Врач посоветовала выбрать состав с салициловой кислотой, цинком пиритионом, серными соединениями и дисульфидами селена.

Ранее россиянам рассказали, как часто можно мыть голову.