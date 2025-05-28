Россиянам рассказали, как избавиться от перхоти

Перхоть — это мелкие чешуйки мертвой кожи головы, которые образуются из-за неправильного ухода, грибка, стресса или других нарушений организма. Часто сопровождается зудом и не хочет уходить. Однако эндокринолог Екатерина Янг в своем Telegram-канале рассказала, как легко справиться с перхотью в домашних условиях.