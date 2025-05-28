Россиянам рассказали, как избавиться от перхоти

Перхоть — это мелкие чешуйки мертвой кожи головы, которые образуются из-за неправильного ухода, грибка, стресса или других нарушений организма. Часто сопровождается зудом и не хочет уходить. Однако эндокринолог Екатерина Янг в своем Telegram-канале рассказала, как легко справиться с перхотью в домашних условиях.
Прежде всего эксперт посоветовала изменить рацион питания. По словам Янг, перхоть нередко возникает там, где часто поедается сладкое. Ведь сахар — идеальная пища для грибка.
Также врач посоветовала обратить внимание на нервную систему. Высокий уровень тревожности и недостаток сна приводят к выбросу в кровь гормона стресса кортизола, который провоцирует спазм капилляров и ослабляет защитные функции кожи.
Помимо прочего, Янг рекомендовала сменить шампунь. Врач посоветовала выбрать состав с салициловой кислотой, цинком пиритионом, серными соединениями и дисульфидами селена.
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