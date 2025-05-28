Чем замедлить старость? Профессор Москалев: антиоксиданты нужны не всем

«Дело в том, что 90% свободных радикалов образуется в особых структурах клеток — митохондриях, которые вырабатывают энергию для всех обменных процессов в организме, — объяснил Алексей Москалев. — Они бывают “хорошие” и “плохие”. Хорошие свободные радикалы нужны, чтобы тренировать стрессоустойчивость клетки. Любой стресс — это вызов, то, что запускает адаптационные механизмы. Условия изменились — надо адаптироваться. Если мы возьмем мощный антиоксидант и подавим выработку всех свободных радикалов, то выключим и этот способ адаптации к изменению условий. В то же время есть плохие свободные радикалы, которые настолько быстро образуются, что создают такой как бы минивзрыв в клетке — он повреждает ДНК, сами клетки и все, что находится рядом. Плохие свободные радикалы хорошо бы отлавливать. Но, к сожалению, антиоксиданты, которые мы получаем извне в виде, например, биодобавок, никогда не оказываются в нужном месте и в нужное время, чтобы перехватить плохие свободные радикалы. А хорошие они вполне могут повредить».