Чем замедлить старость? Профессор Москалев: антиоксиданты нужны не всем

Сегодня уже практически все знают: чтобы дольше не стареть, нам нужны антиоксиданты, которые борются со свободными радикалами, повреждающими наши клетки. А многие даже стараются регулярно принимать поливитаминные комплексы, включающие антиоксиданты: витамины А, С, Е, бета-каротины, омега-3, некоторые минералы — цинк, селен, растительные экстракты. Однако последние исследования показали, что не все так просто. Иногда антиоксиданты могут действовать ровно наоборот: ухудшать работу иммунной системы и даже провоцировать онкологию. А вот те самые свободные радикалы бывают даже полезны.
Отчего не стоит злоупотреблять витаминами и антиоксидантами? Почему антиоксиданты не являются панацеей от старения? Об этом рассказал директор Института долголетия с клиникой реабилитации и превентивной медицины Российского научного центра хирургии имени академика Б. В. Петровского Алексей Москалев на форуме «Россия и мир: тренды здорового долголетия», организованном Росконгрессом.
Плохие и хорошие
Одной из первых фундаментальных теорий старения стала свободнорадикальная теория. Ее предложил радиобиолог Денхам Хартман в 50-х годах прошлого столетия. Тогда было открыто, что при воздействии на ткани радиации в клетках образуются свободные радикалы (когда у атома или молекулы отрывается электрон), которые повреждают ДНК, клетки, белки. Хартман предположил: а вдруг при обычном старении тоже происходит выработка свободных радикалов? Отсюда возникла идея применить радиопротекторы — вещества, защищающие клетки от радиации, чтобы замедлить старение. После этого в течение десятилетий с этой целью исследовались разные антиоксиданты. Их советовали употреблять, чтобы противостоять тем самым свободным радикалам. Но недавно выяснилось, что не все так просто. А свободнорадикальная теория старения трансформировалась в митохондриальную. В чем ее смысл?
«Дело в том, что 90% свободных радикалов образуется в особых структурах клеток — митохондриях, которые вырабатывают энергию для всех обменных процессов в организме, — объяснил Алексей Москалев. — Они бывают “хорошие” и “плохие”. Хорошие свободные радикалы нужны, чтобы тренировать стрессоустойчивость клетки. Любой стресс — это вызов, то, что запускает адаптационные механизмы. Условия изменились — надо адаптироваться. Если мы возьмем мощный антиоксидант и подавим выработку всех свободных радикалов, то выключим и этот способ адаптации к изменению условий. В то же время есть плохие свободные радикалы, которые настолько быстро образуются, что создают такой как бы минивзрыв в клетке — он повреждает ДНК, сами клетки и все, что находится рядом. Плохие свободные радикалы хорошо бы отлавливать. Но, к сожалению, антиоксиданты, которые мы получаем извне в виде, например, биодобавок, никогда не оказываются в нужном месте и в нужное время, чтобы перехватить плохие свободные радикалы. А хорошие они вполне могут повредить».
Это подтверждают исследования. Ученый привел в пример эксперимент со спортсменами: если им давать антиоксиданты в период тренировки, то эффект тренированности не развивается. То есть сигнальный путь приспособления к новым условиям отключается. Более того, наблюдательные исследования показали, что систематический бесконтрольный прием мощных антиоксидантов на протяжении длительного времени, даже витамина Е, повышал частоту опухолевых заболеваний. Почему? Оказалось, что в опухолевых клетках вырабатывается много свободных радикалов, от чего они и погибают. В опухолевую ткань поступает меньше кислорода, из-за этого митохондрии в этих клетках работают хуже, поэтому выделяют больше свободных радикалов. Если на фоне развившейся микроопухоли принять большие дозы антиоксидантов, то это будет способствовать выживаемости опухолевых клеток.
Полезный стресс для клетки
Как стимулировать выработку «хороших» свободных радикалов в клетках? Подвергать их умеренному стрессу. Периодическое посещение сауны, криосауны, спортивные занятия, обычная пробежка или ходьба — все это способствует выработке свободных радикалов в умеренном количестве. А они, в свою очередь, стимулируют клетки к защите от повреждений, в том числе в процессе старения.
При этом с «плохими» свободными радикалами наши клетки сами умеют бороться. «Например, глутатион является такой молекулой-перехватчиком свободных радикалов, — говорит Алексей Москалев. — Если клетка здорова, глутатион всегда оказывается в нужном количестве и в нужное время и перехватывает свободные радикалы. У глутатиона есть предшественник — это трипептид, состоящий из трех аминокислот: цистеина, глицина, глутамина. Если в клетке достаточно этих аминокислот, глутатион сам собирается внутри клетки. Сейчас предлагаются капельницы с глутатионом. Однако глутатион извне не проникает в клетку. Обеспечить наличие в организме составляющих его аминокислот можно с помощью сбалансированного разнообразного питания. Тогда клетка будет вырабатывать собственный глутатион — мощнейший антиоксидант».
Так что антиоксиданты не являются панацеей, излечивающей старение. Важен баланс свободных радикалов и антиоксидантов. Есть анализы, которые позволяют определить, каких антиоксидантов в организме не хватает. Зная, в чем состоит поломка, можно пропить антиоксиданты, необходимые конкретному человеку.