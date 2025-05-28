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В Астане стартовало строительство школы с французским участием

В Астане стартовало строительство первой казахско-французской школы — международного образовательного проекта, реализуемого по инициативе президентов Касым-Жомарта Токаева и Эмманюэля Макрона, передает ИА El.kz.

Источник: Пресс-служба Министерства просвещения РК

Церемония закладки капсулы, как рассказали в пресс-службе Минпросвещения, прошла сегодня в Астане с участием министра просвещения РК Гани Бейсембаева и министра-делегата по делам внешней торговли и французов за границей Лорана Сен-Мартена.

Школа с пансионом на 800 учеников будет соответствовать государственным образовательным стандартам Казахстана. Обучение здесь смогут пройти дети со всех регионов страны. Открытие намечено на 1 сентября 2026 года.

Этот проект станет знаковым для всей системы образования. Он символизирует углубление казахско-французских отношений. Уверен, школа станет эталоном с точки зрения архитектуры и качества образования.

отметил Гани Бейсембаев

Ожидается, что казахско-французская школа в Астане станет одной из ведущих международных образовательных площадок в Центральной Азии. Аналогичное учреждение планируется построить и в Алматы.

Проект направлен не только на внедрение передового опыта, но и на культурный обмен, объединяя ценности двух стран в пространстве знаний и воспитания.