Половина молодых граждан Молдовы — за границей: Такая жуткая ситуация наступит уже в следующем году

Вячеслав Ионицэ: В 2026 году половина молодых людей из Молдовы может проживать за границей.
Массовая миграция молодых людей в возрасте от 18 до 35 лет является одной из причин кризиса на рынке труда в Республике Молдова, заявил экономический эксперт.
Вячеслав Ионицэ заявил, что в настоящее время 45% молодых людей в возрасте 18−35 лет живут за границей. Он утверждает, что ожидается рост этого процента, поскольку молодых людей «ничего не связывает с Республикой Молдова».
«Они уезжают, потому что они очень мобильны. Их ничего не связывает с Республикой Молдова, и молдавским компаниям приходится конкурировать с европейскими. Для молдаванина нет большой разницы между работой здесь и за границей. В настоящее время мы являемся самой мобильной страной в мире», — отметил Ионицэ.
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