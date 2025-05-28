Половина молодых граждан Молдовы — за границей: Такая жуткая ситуация наступит уже в следующем году

«Они уезжают, потому что они очень мобильны. Их ничего не связывает с Республикой Молдова, и молдавским компаниям приходится конкурировать с европейскими. Для молдаванина нет большой разницы между работой здесь и за границей. В настоящее время мы являемся самой мобильной страной в мире», — отметил Ионицэ.