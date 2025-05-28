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В Уфе условные террористы захватили заложников и заминировали авто у здания ФСИН

В Уфе прошли антитеррористические учения.

Источник: Комсомольская правда

Оперштаб Башкирии провел в Уфе антитеррористические учения. Об этом сообщила ФСБ по республике.

По замыслу учения, 27 мая силовики получили данные о проникновении условных террористов в «Управления по конвоированию» регионального ФСИН. Сотрудников якобы взяли в заложники, а перед зданием ведомства заминировали автомобиль.

— В связи с угрозой жизни и здоровью граждан, на части территории Кировского района г. Уфы РБ осуществлены первоочередные меры по предотвращению террористического акта. В результате условные члены вооруженной группы нейтрализованы, заложники освобождены, террористический акт предотвращен, — рассказали в ФСБ.

Спецслужбы отработали мероприятия по эвакуации гражданских и сотрудников ФСИН из опасной зоны и минимизации последствий условного теракта. Руководство Оперштаба Башкирии отметило готовность правоохранительных органов и властей к решению задач по борьбе с терроризмом.

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