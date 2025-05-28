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Дым над Ташкентом: фермеров предупредили об ответственности за сжигание травы

Vaib.uz (Узбекистан. 28 мая). Каждое лето Ташкент и другие регионы Узбекистана накрывает дымка, в которой местные жители легко узнают запах горящей травы и соломы. Как правило, это результат традиционного, но крайне вредного способа очистки полей — сжигания растительных остатков после уборки зерновых культур. Фермеры прибегают к этому методу ради удобства, не задумываясь о последствиях — ни для природы, ни для собственного здоровья, ни для будущего урожая.

Источник: Vaib.Uz

Министерство экологии и охраны окружающей среды выступило с официальным предупреждением и напомнило: сжигание соломы — это административное правонарушение.

Ведомство призывает аграриев собирать растительные остатки и принимать меры по предотвращению возгораний на полях. Ведь при сжигании в воздух выбрасываются токсичные соединения — окись углерода, диоксид азота, оксиды серы и другие вредные вещества, наносящие серьёзный вред не только экологии, но и здоровью людей.

Кроме того, высокие температуры, возникающие при огне, уничтожают макро- и микроэлементы в почве, что приводит к резкому снижению её плодородия. В долгосрочной перспективе это снижает урожайность и наносит ущерб сельскому хозяйству страны.

За такие действия предусмотрена административная ответственность: согласно части 3 статьи 88 Кодекса об административной ответственности, нарушителям грозит штраф в размере 10 БРВ — это 3 750 000 сумов. Кроме того, применяются меры компенсации ущерба на каждый пострадавший гектар земли.

Как напомнили в Минэкологии, подобные действия также нарушают статьи 40 и 79 Земельного кодекса и статью 17 Закона «О фермерском хозяйстве», так как свидетельствуют о неисполнении экологических требований при пользовании сельхозугодьями.

Контроль за такими нарушениями осуществляется на национальном уровне — при помощи спутниковых снимков, которые предоставляет агентство «Узбеккосмос». Вся информация оперативно передаётся в Министерство экологии и правоохранительные органы.

Помните: забота об экологии — это не выбор, а обязанность. Загрязняя почву и воздух, мы разрушаем собственное будущее.