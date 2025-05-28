Дым над Ташкентом: фермеров предупредили об ответственности за сжигание травы

Министерство экологии и охраны окружающей среды выступило с официальным предупреждением и напомнило: сжигание соломы — это административное правонарушение.
Ведомство призывает аграриев собирать растительные остатки и принимать меры по предотвращению возгораний на полях. Ведь при сжигании в воздух выбрасываются токсичные соединения — окись углерода, диоксид азота, оксиды серы и другие вредные вещества, наносящие серьёзный вред не только экологии, но и здоровью людей.
Кроме того, высокие температуры, возникающие при огне, уничтожают макро- и микроэлементы в почве, что приводит к резкому снижению её плодородия. В долгосрочной перспективе это снижает урожайность и наносит ущерб сельскому хозяйству страны.
За такие действия предусмотрена административная ответственность: согласно части 3 статьи 88 Кодекса об административной ответственности, нарушителям грозит штраф в размере 10 БРВ — это 3 750 000 сумов. Кроме того, применяются меры компенсации ущерба на каждый пострадавший гектар земли.
Как напомнили в Минэкологии, подобные действия также нарушают статьи 40 и 79 Земельного кодекса и статью 17 Закона «О фермерском хозяйстве», так как свидетельствуют о неисполнении экологических требований при пользовании сельхозугодьями.
Контроль за такими нарушениями осуществляется на национальном уровне — при помощи спутниковых снимков, которые предоставляет агентство «Узбеккосмос». Вся информация оперативно передаётся в Министерство экологии и правоохранительные органы.
Помните: забота об экологии — это не выбор, а обязанность. Загрязняя почву и воздух, мы разрушаем собственное будущее.