Дым над Ташкентом: фермеров предупредили об ответственности за сжигание травы

Vaib.uz (Узбекистан. 28 мая). Каждое лето Ташкент и другие регионы Узбекистана накрывает дымка, в которой местные жители легко узнают запах горящей травы и соломы. Как правило, это результат традиционного, но крайне вредного способа очистки полей — сжигания растительных остатков после уборки зерновых культур. Фермеры прибегают к этому методу ради удобства, не задумываясь о последствиях — ни для природы, ни для собственного здоровья, ни для будущего урожая.