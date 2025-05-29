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Автобус застрял в грязи на Омской трассе

Инцидент произошёл на севере области.

Источник: Om1 Омск

На областной трассе под Омском произошёл инцидент с пассажирским автобусом. Очевидцы рассказали, что в Знаменском районе один из автобусов «НефАЗ» застрял в грязи на дороге, по которой жители северных населённых пунктов добираются до Омска.

Соответствующая запись появилась в паблике «Инцидент Омск» в соцсети «ВКонтакте». В посте указано, что проблема с состоянием дороги возникла после недавних дождей. В комментариях местные жители отметили, что уже неделю назад видели фото с ямами на этом участке. Один из очевидцев зафиксировал на видео, как автобус почти полностью застрял в грязи.

«Автобус “сел”. Как вот людям добираться? Две машины щебня хотя бы привезли!» — прокомментировал он ситуацию.

В комментариях отметили, что в областной центр есть альтернативный маршрут через Большие Уки, но он также зависит от состояния дороги.