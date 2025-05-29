Автобус застрял в грязи на Омской трассе

Соответствующая запись появилась в паблике «Инцидент Омск» в соцсети «ВКонтакте». В посте указано, что проблема с состоянием дороги возникла после недавних дождей. В комментариях местные жители отметили, что уже неделю назад видели фото с ямами на этом участке. Один из очевидцев зафиксировал на видео, как автобус почти полностью застрял в грязи.