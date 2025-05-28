На площадке возле пермской оперы пройдет фестиваль «Русская мозаика»

31 мая в Театральном сквере в 12.00 откроется фестиваль «Русская мозаика» (0+). В программе — концерты, мастер-классы, показы коллекций одежды в народном стиле и другие события, ориентированные на сохранение и популяризацию отечественной культуры.
Среди творческих коллективов заявлены ансамбли «Воскресение», «Ярмарка», квартет «Каравай», хореографический ансамбль «Солнечная радуга», фолк-проект «Варья» и другие. Ожидаются интерактивы, песни под гармонь, частушечные батлы, народные забавы, спортивные состязания и хороводы. Также на фестивале будут работать ярмарка народных промыслов и выставка народных костюмов.