Мэр Носков: в Самару доставили 2 последних в 2025 году трамвая типа «Львенок»

О доставке двух последних в нынешнем году «Львят» Иван Носков сообщил вечером 28 мая. В 2026-м, добавил мэр, завезут еще 31. Причем 34 уже работают. Шесть проходят приемку, пусконаладку и обкатку. В начале июня пустят по маршрутам № 1, 3, 13, 15, 16 и 18.