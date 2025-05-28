Мэр Носков: в Самару доставили 2 последних в 2025 году трамвая типа «Львенок»

Глава столицы 63-го региона уточнил: всего город получил 40 новых единиц транспорта.
О доставке двух последних в нынешнем году «Львят» Иван Носков сообщил вечером 28 мая. В 2026-м, добавил мэр, завезут еще 31. Причем 34 уже работают. Шесть проходят приемку, пусконаладку и обкатку. В начале июня пустят по маршрутам № 1, 3, 13, 15, 16 и 18.
«В Самару поступают максимально современные российские трамваи — лучшие из тех, которые может предложить машиностроительная отрасль», — уверяет глава города.
Подчеркнул: следующий этап развития — ремонт путей. Какие конкретно участки будут приводить в порядок, не уточняет.
А недавно журналист «МК в Самаре» выяснил, удобно ли ездить по городу на новых трамвайных вагонах.
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