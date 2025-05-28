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В Ростовской области аграриев предупредили об опасном вредителе

Урожай под угрозой: в Ростовской области объявили войну опасному вредителю.

Источник: Комсомольская правда

В Ростовской области аграриев предупредили об опасном вредителе — льняной плодожорке. Специалисты Россельхозцентра бьют тревогу, ведь этот паразит способен уничтожить до 90% урожая льна.

Чтобы распознать вредителя нужно обратить внимание на листья. Бабочка откладывает личинки, которые скручивают листья в трубочки. Гусеницы прячутся внутри. Из-за этого вредителя растение может отставать в росте, деформироваться и пожелтеть. Также могут осыпаться бутоны, снизиться урожайность волокон и семян.

Этот вредитель — настоящая головная боль для аграриев. Без своевременных мер можно потерять практически весь урожай, поэтому дончанам стоит быть внимательнее.

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