В Ростовской области аграриев предупредили об опасном вредителе — льняной плодожорке. Специалисты Россельхозцентра бьют тревогу, ведь этот паразит способен уничтожить до 90% урожая льна.
Чтобы распознать вредителя нужно обратить внимание на листья. Бабочка откладывает личинки, которые скручивают листья в трубочки. Гусеницы прячутся внутри. Из-за этого вредителя растение может отставать в росте, деформироваться и пожелтеть. Также могут осыпаться бутоны, снизиться урожайность волокон и семян.
Этот вредитель — настоящая головная боль для аграриев. Без своевременных мер можно потерять практически весь урожай, поэтому дончанам стоит быть внимательнее.
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