В Ростовской области аграриев предупредили об опасном вредителе

Чтобы распознать вредителя нужно обратить внимание на листья. Бабочка откладывает личинки, которые скручивают листья в трубочки. Гусеницы прячутся внутри. Из-за этого вредителя растение может отставать в росте, деформироваться и пожелтеть. Также могут осыпаться бутоны, снизиться урожайность волокон и семян.