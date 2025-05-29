Власти Калининграда сообщили о введении одностороннего движения на ул. Яналова

«С 9 июня по 15 июля вводится одностороннее движение транспорта на участке ул. Лейтенанта Яналова от Красной до Комсомольской. Временное ограничение движения вводится для обеспечения безопасности при ремонте улицы Лейтенанта Яналова. Водителей просят учитывать эту информацию при выборе маршрута и следовать указаниям дорожных знаков», — говорится в сообщении.