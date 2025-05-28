От времен Александра Невского до ВОВ. Мультимедийная выставка «Страна побед» открылась в Минске

28 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Национальном художественном музее Беларуси открылась мультимедийная планшетная выставка «Страна побед. К 80-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне». Этот проект создан при сотрудничестве Государственного Русского музея (Санкт-Петербург) и Национального художественного музея (НХМ) Беларуси, передает корреспондент БЕЛТА.
Выставка станет уникальной возможностью ознакомиться с репродукциями знаменитых полотен из коллекции Русского музея, узнать, как они создавались, изучить изображенные на них события разных эпох.
Лейтмотивом мультимедийной планшетной выставки «Страна побед. К 80-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне» является тема героизма, силы духа и единения народа России в важнейших и судьбоносных исторических сражениях. В хронологическом порядке посетителям предлагается уникальная возможность не только увидеть репродукции знаменитых произведений искусства, но и узнать об их создании, изображенных эпохах. Масштабен диапазон охвата, начинающийся от времен Александра Невского и Петра Великого до Великой Отечественной войны. Экспозиция включает в себя также обучающие материалы, цифровые копии исторических документов, интерактивные элементы и современные технологии.
Генеральный директор Национального художественного музея Анна Кононова в комментарии журналистам отметила конструктивное сотрудничество НХМ и Государственного Русского музея. «Мы очень рады, что нам удается в этом плане сотрудничать. Потому что те вещи, которые приехали сегодня в виде репродукций, представляют собой известнейшие произведения коллекции Государственного Русского музея. Это и “Оборона Севастополя” Александра Дейнеки, и знаменитое “Прощание” Андрея Мыльникова, и многие репродукции графических произведений Юдовина на тему блокадного Ленинграда, и многое другое», — сказала она.
По словам Анны Кононовой, формат мультимедийной передвижной выставки гибок и доступен публике. В кратчайшие сроки можно ознакомиться с произведениями большого формата, большемерными произведениями, многофигурными композициями, теми вещами, которые не предназначены для частого путешествия.
«Все крупные музеи, естественно, понимают, что путешествие произведения, особенно большемерного, большого, на историческую тематику, невозможно часто. Это очень редко и эксклюзивно. Чтобы широкая публика познакомилась с коллекцией Государственного Русского музея, этого крупнейшего музея, в живом интерактивном формате, помогают современные технологии. Государственный Русский музей в этом очень преуспел», — отметила гендиректор НХМ.
Мультимедийная планшетная выставка «Страна побед» позволит зрителям погрузиться в атмосферу исторических событий и осознать важность сохранения культурного наследия. Каждый экспонат станет окном в прошлое, отражая значимость памяти о тех, кто отдал свою жизнь ради благополучия будущих поколений.
Выставка будет открыта для посетителей с 29 мая по 26 июня. -0-Фото Виталия Пивоварчика.