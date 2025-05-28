От времен Александра Невского до ВОВ. Мультимедийная выставка «Страна побед» открылась в Минске

Генеральный директор Национального художественного музея Анна Кононова в комментарии журналистам отметила конструктивное сотрудничество НХМ и Государственного Русского музея. «Мы очень рады, что нам удается в этом плане сотрудничать. Потому что те вещи, которые приехали сегодня в виде репродукций, представляют собой известнейшие произведения коллекции Государственного Русского музея. Это и “Оборона Севастополя” Александра Дейнеки, и знаменитое “Прощание” Андрея Мыльникова, и многие репродукции графических произведений Юдовина на тему блокадного Ленинграда, и многое другое», — сказала она.