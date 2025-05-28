Триггеры: как они влияют на человека, почему цепляют за живое и как их приручить

«Если триггер вызывает флешбеки, панику, если вы как будто перестаете видеть реальность — это уже серьезный сигнал, и с этим лучше не оставаться наедине. А если это что-то полегче — можно начать с простого: наблюдать за собой, записывать, дышать. Даже Фрейд занимался самоанализом — никто не мешает и вам. Но если вы пробуете, а становится только хуже, если тревога усиливается, лучше обратиться к специалисту. Мы как раз и нужны для того, чтобы человек не застревал в травме», — подчеркнул психолог.