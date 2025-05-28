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Игроков «Самары» Калинина и Пивцайкина включили в состав сборной до 19 лет

На летние сборы с национальной командой отправятся центровой и защитник волжан.

Источник: МК.RU Самара

На летние сборы с национальной командой отправятся центровой и защитник волжан. Об этом сообщили представители местного клуба.

Со сборной до 19 лет будут готовиться Константин Калинин и Артем Пивцайкин соответственно. Оба выступают за дубль БК «Самара». Также последний вошел в символическую пятерку Детско-юношеской баскетбольной лиги — 2025.

«Команда проведет подготовку с 26 июня по 8 июля в подмосковном “Парамоново”. Далее отправится на выездную тренировочную программу», — уточнили представители волжан.

Ранее писали, что самарцы могут остаться за бортом элиты отечественного баскетбола.

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