Игроков «Самары» Калинина и Пивцайкина включили в состав сборной до 19 лет

На летние сборы с национальной командой отправятся центровой и защитник волжан. Об этом сообщили представители местного клуба.
Со сборной до 19 лет будут готовиться Константин Калинин и Артем Пивцайкин соответственно. Оба выступают за дубль БК «Самара». Также последний вошел в символическую пятерку Детско-юношеской баскетбольной лиги — 2025.
«Команда проведет подготовку с 26 июня по 8 июля в подмосковном “Парамоново”. Далее отправится на выездную тренировочную программу», — уточнили представители волжан.
Ранее писали, что самарцы могут остаться за бортом элиты отечественного баскетбола.
Участвуйте в розыгрыше призов для наших подписчиков до 1 июня!