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«Это было непросто»: в Самаре прошла прощальная автограф-сессия Игоря Осинькина

В Самаре 28 мая состоялась автограф-сессия главного тренера «Крыльев Советов» Игоря Витальевича Осинькина.

В Самаре 28 мая состоялась автограф-сессия главного тренера «Крыльев Советов» Игоря Витальевича Осинькина. Известно, что в новом сезоне он тренировать команду не будет.

Мероприятие прошло на Станкозаводе. Получить автограф и сфотографироваться с любимым тренером пришли многие болельщики.

Корреспондент «МК в Самаре» побывал на встрече и сделал фоторепортаж с места событий:

Перед началом встречи Игорь Витальевич произнес небольшую речь:

«Все, что происходило на поле и за полем — для вас. В Самаре всегда очень много зрителей. Мы все делали для того, чтобы вас немножечко радовать. Поверьте, никогда ни у одного футболиста в глазах не было равнодушия. Когда мы (тренерский штаб и игроки) пришли в клуб, было очень непросто. Это было непросто».

А проходила в очень трогательной атмосфере — многие поклонники клуба, как и сам Игорь Витальевич, не могли сдержать слез. Тренер подписывал болельщикам карточки, фотографировался и общался.

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