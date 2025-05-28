«Это было непросто»: в Самаре прошла прощальная автограф-сессия Игоря Осинькина

«Все, что происходило на поле и за полем — для вас. В Самаре всегда очень много зрителей. Мы все делали для того, чтобы вас немножечко радовать. Поверьте, никогда ни у одного футболиста в глазах не было равнодушия. Когда мы (тренерский штаб и игроки) пришли в клуб, было очень непросто. Это было непросто».