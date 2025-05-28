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Милиция будет патрулировать на электроскутерах центр Минска

Центр Минска милиция будет патрулировать на электроскутерах.

Источник: Комсомольская правда

В центре Минска сотрудники патрульно-постовой службы милиции Ленинского РУВД будут нести службу на электроскутерах, сообщили в ГУВД Мингорисполкома.

В милиции уточнили, что это повысит их мобильность в условиях напряженного автомобильного трафика и многолюдности, а также позволит еще более оперативно помогать гражданам.

Уточняется, что в других местах и зонах отдыха милиция продолжит патрулирование на сегвеях и велосипедах. Кроме того, будет задействован конный патруль, используются квадрокоптеры.

Тем временем «Минсктранс» ответил минчанке, жаловавшейся на водителя автобуса из-за неоткрытых дверей на остановке.

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