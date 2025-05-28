Милиция будет патрулировать на электроскутерах центр Минска

В центре Минска сотрудники патрульно-постовой службы милиции Ленинского РУВД будут нести службу на электроскутерах, сообщили в ГУВД Мингорисполкома.
В милиции уточнили, что это повысит их мобильность в условиях напряженного автомобильного трафика и многолюдности, а также позволит еще более оперативно помогать гражданам.
Уточняется, что в других местах и зонах отдыха милиция продолжит патрулирование на сегвеях и велосипедах. Кроме того, будет задействован конный патруль, используются квадрокоптеры.
Тем временем «Минсктранс» ответил минчанке, жаловавшейся на водителя автобуса из-за неоткрытых дверей на остановке.
Также мы собрали, что изменится в Беларуси с 1 июня 2025 года: подорожает коммуналка, нужно открыть базовый счет, новые правила господдержки при покупке жилья.
Еще синоптики предупредили белорусов о дождливой погоде 29 мая в четверг.