Новые тренды, флагманские инвестпроекты. Страны СНГ укрепляют сотрудничество в туристической сфере

28 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Заседание Совета по туризму государств — участников СНГ состоялось 28 мая в Сочи. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе Исполнительного комитета СНГ.
В мероприятии участвовали полномочные представители Армении, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, России, Таджикистана, Узбекистана, Секретариата Совета МПА СНГ, ассоциации «Деловой центр экономического развития Содружества Независимых Государств» и Исполнительного комитета СНГ.
Открывая встречу, директор департамента по сотрудничеству в политической, гуманитарной и социальной сферах Исполнительного комитета СНГ Алексей Сазонов отметил, что за время председательства в совете Российской Федерации были достигнуты значительные результаты. В рамках более 60 мероприятий, включенных в план мероприятий на 2024−2026 годы, было обеспечено взаимодействие стран Содружества по реализации Стратегии развития сотрудничества в области туризма на 2021−2030 годы. «Благодаря активной и слаженной деятельности совета в Содружестве был реализован ряд инициатив, которые создают прочную основу для дальнейшего развития и укрепления сотрудничества наших стран в туристической сфере. Кропотливая работа проделана по формированию общей площадки для совместной работы объединений, союзов, ассоциаций туриндустрии стран СНГ», — подчеркнул Алексей Сазонов.
В этой связи он особо выделил проект Travel Hub «Содружество», который динамично развивается и стал одним из главных туристических событий Содружества, а также проект Евразийского альянса горных курортов как пример по созданию новых межгосударственных туристических маршрутов.
Алексей Сазонов заверил участников заседания, что совет всегда может рассчитывать на активную поддержку со стороны Исполнительного комитета СНГ в реализации своих проектов и инициатив.
В ходе встречи члены совета обсудили актуальные вопросы развития туризма, включая новые тренды, флагманские инвестиционные проекты и перспективы сотрудничества в рамках реализации Стратегии развития сотрудничества в области туризма на 2021−2030 годы.
Отдельным вопросом повестки дня стала инициатива Российской Федерации о ежегодном объявлении в туристической сфере СНГ тематического года. Участники заседания поддержали предложение и решили объявить 2025−2026 годы Годом горного туризма в туристической сфере Содружества.
Кроме того, в ходе встречи были рассмотрены вопросы, касающиеся деятельности Международного университета туризма и культурного наследия «Шелковый путь», который является базовой организацией государств — участников Содружества в области туризма, а также реализации международного туристического проекта Travel Hub «Содружество».
Члены совета одобрили проект заявления глав правительств государств — участников СНГ о сотрудничестве в области туризма. После доработки и внутригосударственного согласования, в соответствии с установленным порядком, проект документа будет внесен на рассмотрение высших органов СНГ. Также на встрече был утвержден план работы совета на 2026 год и передано председательство в совете Республике Таджикистан. -0-