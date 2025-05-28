Новые тренды, флагманские инвестпроекты. Страны СНГ укрепляют сотрудничество в туристической сфере

Открывая встречу, директор департамента по сотрудничеству в политической, гуманитарной и социальной сферах Исполнительного комитета СНГ Алексей Сазонов отметил, что за время председательства в совете Российской Федерации были достигнуты значительные результаты. В рамках более 60 мероприятий, включенных в план мероприятий на 2024−2026 годы, было обеспечено взаимодействие стран Содружества по реализации Стратегии развития сотрудничества в области туризма на 2021−2030 годы. «Благодаря активной и слаженной деятельности совета в Содружестве был реализован ряд инициатив, которые создают прочную основу для дальнейшего развития и укрепления сотрудничества наших стран в туристической сфере. Кропотливая работа проделана по формированию общей площадки для совместной работы объединений, союзов, ассоциаций туриндустрии стран СНГ», — подчеркнул Алексей Сазонов.