В Молдове еще будет дешевая клубника: Фермеры ожидают большого урожая, благодаря майским дождям

В Молдове будет хороший урожай клубники. Все из-за майских дождей.
Председатель Ассоциации производителей ягод Pomușoarele Moldovei Аннета Ганенко рассказала, что «пастушьи дожди» — первая хорошая новость для молдавских производителей ягод в этом сезоне.
Средняя температура воздуха пока не дотягивает до нужной отметки, но есть надежда, что станет теплее.
Следующей недели может быть достаточно для того, чтобы почва на ягодных плантациях подсохла, и ее состояние не мешало качественной уборки урожая.
Все это подкрепляет надежды на хороший сбор клубники ранних и среднеспелых сортов.
По данным производителей, в Молдове ежегодно сокращается производство ягод на 5−15%.
Если в 2023 году урожай ягод достиг 20,8 тыс. тонн, то, а 2024 году — 17,1 тыс. тонн.
Причем около половины производства приходится на клубнику.
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