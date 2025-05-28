Климатическое сотрудничество, управление ресурсами и мониторинг криосферы. Конференция в Душанбе объединит усилия по сохранению ледников

«Ледники — это важнейший элемент природной системы, играющий ключевую роль в поддержании экологического равновесия на планете. Они формируют уникальные ландшафты, регулируют водный цикл и обеспечивают запасы пресной воды, от которых зависят многие регионы мира. По оценкам специалистов, уже утрачено около трети горного льда. Если не принять срочных мер, процесс будет усиливаться. Согласно научным исследованиям Hindu Kush Himalaya Assessment, к концу столетия регион может потерять до двух третей своих ледников, — обратил внимание глава дипломатической миссии. — Это оказывает серьезное влияние на водоснабжение, сельское хозяйство, энергетику и продовольственную безопасность во многих странах, особенно в развивающихся. Исчезновение ледников приводит к сокращению притока пресной воды, снижению урожайности, увеличению бедности и климатической миграции. С 2012 по 2023 год объемы утраченного льда увеличились на 36% по сравнению с предыдущим десятилетием. В среднем ежегодно в мире исчезает около 273 млрд тонн льда, что эквивалентно потреблению воды населением Земли за 30 лет».