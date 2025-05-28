Климатическое сотрудничество, управление ресурсами и мониторинг криосферы. Конференция в Душанбе объединит усилия по сохранению ледников

28 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Международная конференция высокого уровня по сохранению ледников пройдет 29−31 мая в Душанбе. Об этом корреспонденту БЕЛТА рассказал Чрезвычайный и Полномочный Посол Таджикистана в Беларуси Бахтовар Сафарзода.
«В мероприятии примут участие более 1000 делегатов со всего мира, включая представителей правительства, международных организаций, научного сообщества и гражданского сектора. От Беларуси в конференции примет участие Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Беларусь в Республике Таджикистан Виктор Денисенко», — отметил дипломат.
Душанбе примет первую международную конференцию по сохранению ледников.
Конференция проводится в рамках Международного года сохранения ледников, провозглашенного по инициативе Президента Республики Таджикистан Эмомали Рахмона и поддержанного Генеральной Ассамблеей ООН. Форум станет крупной международной площадкой для обсуждения одной из наиболее острых экологических проблем современности — стремительного таяния ледников. Он призван объединить усилия мирового сообщества для выработки комплексных решений, направленных на сохранение ледников, устойчивое управление водными ресурсами и снижение рисков, связанных с изменением климата.
«Программа конференции охватывает широкий круг тем: от климатического сотрудничества и водной дипломатии до устойчивого управления водными ресурсами и мониторинга криосферы. Запланированы пленарные заседания, тематические форумы и рабочие сессии. Особое внимание будет уделено вопросам трансграничного взаимодействия, роли науки и технологий, а также участию молодежи и женщин в климатических инициативах. Помимо деловой части состоится культурная программа и полевые визиты на ледники Таджикистана, — сказал посол. — Ключевыми участниками конференции выступают Национальный организационный комитет Таджикистана, включающий 30 представителей госведомств, и Международный консультативный совет, в состав которого входят Всемирная метеорологическая организация, Международный центр комплексного развития горных районов (ICIMOD), Программа мониторинга и оценки Арктики (AMAP), научные учреждения и университеты».
Ожидается, что по итогам конференции будет принята Душанбинская декларация высокого уровня по ледникам, документ с рекомендациями для Конференции сторон Рамочной конвенции ООН по изменению климата, а также Резюме сопредседателей и Душанбинский призыв к действию. Эти документы станут основой для дальнейших международных шагов по сохранению ледников.
«Ледники — это важнейший элемент природной системы, играющий ключевую роль в поддержании экологического равновесия на планете. Они формируют уникальные ландшафты, регулируют водный цикл и обеспечивают запасы пресной воды, от которых зависят многие регионы мира. По оценкам специалистов, уже утрачено около трети горного льда. Если не принять срочных мер, процесс будет усиливаться. Согласно научным исследованиям Hindu Kush Himalaya Assessment, к концу столетия регион может потерять до двух третей своих ледников, — обратил внимание глава дипломатической миссии. — Это оказывает серьезное влияние на водоснабжение, сельское хозяйство, энергетику и продовольственную безопасность во многих странах, особенно в развивающихся. Исчезновение ледников приводит к сокращению притока пресной воды, снижению урожайности, увеличению бедности и климатической миграции. С 2012 по 2023 год объемы утраченного льда увеличились на 36% по сравнению с предыдущим десятилетием. В среднем ежегодно в мире исчезает около 273 млрд тонн льда, что эквивалентно потреблению воды населением Земли за 30 лет».
Учитывая масштабы проблемы, ООН учредила Всемирный день ледников, который впервые отмечен 21 марта 2025 года. Он призван напомнить о значении ледников в поддержании жизни на планете и необходимости срочных глобальных действий.
«Для Беларуси, несмотря на отсутствие горных ледников, тема сохранения криосферы имеет прямое значение. В стране насчитывается более 20 тыс. рек и 10 тыс. озер, но 40% водного стока формируется за счет трансграничного притока. Это делает водную безопасность республики потенциально чувствительной к внешним климатическим изменениям в будущем. Изменение сезонных циклов рек, вызванное сокращением ледников в других регионах, может впоследствии отразиться и на белорусских водных системах», — считает Бахтовар Сафарзода.
Он подчеркнул, что Международная конференция в Душанбе по сохранению ледников — очередной шаг в направлении консолидации усилий мирового сообщества в борьбе с изменением климата. -0-