«Песни помогали выжить». Выставку об истории музыки во время ВОВ представили в Минске

28 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Выставку «Этот день мы приближали…», подготовленную совместно с Российским национальным музеем музыки и приуроченную к 80-летию Великой Победы, представили в Белорусском государственном музее истории Великой Отечественной войны, передает корреспондент БЕЛТА.
В экспозиции — информационные планшеты с архивными документами, фронтовыми письмами, афишами концертных бригад, редкими фотографиями и нотными изданиями. С помощью специальных QR-кодов можно будет прослушать фондовые записи из архива Российского национального музея музыки. Дополняют выставку подлинные объемные предметы из фондов Белорусского музея истории Великой Отечественной войны: музыкальные инструменты, нотные листы, фотографии участников агитбригад, выступавших в партизанских отрядах.
Директор Белорусского государственного музея истории ВОВ Владимир Воропаев отметил, что выставка раскрывает значение музыки как важнейшего средства духовной поддержки бойцов и населения в военные годы.
«Победа ковалась и на фронтах, и в тылу. На борьбу с немцами встали все от мала до велика, старики, дети. И, конечно же, в одном строю с ними стояла песня. Было очень много довоенных песен, которые сопровождали бойцов, ушедших на фронт. Маршал Советского Союза, дважды Герой Советского Союза, командующий 1-м Прибалтийским фронтом Иван Баграмян говорил, что война была тяжелым испытанием для народа, но песни, которые звучали, помогали людям выжить», — подчеркнул Владимир Воропаев.
Также на выставке можно узнать о молодых ополченцах — выпускниках Московской консерватории, которые погибли на фронте или, пройдя долгий путь войны, сохранили память о ней в музыкальных произведениях. Экспозиция познакомит с подвигами музыкантов и композиторов на фронте, в тылу, в кольце ленинградской блокады, с музыкой, которая звучала в то время из репродукторов и в концертных залах.
По мнению ректора Белорусской государственной академии музыки Елены Куракиной, о роли музыки для тех, кто защищал родину, а также о передаче и сохранении исторической памяти было сказано многое, но эта тема никогда не будет исчерпана и не потеряет свою актуальность. −0-Фото Татьяны Матусевич.