«Песни помогали выжить». Выставку об истории музыки во время ВОВ представили в Минске

«Победа ковалась и на фронтах, и в тылу. На борьбу с немцами встали все от мала до велика, старики, дети. И, конечно же, в одном строю с ними стояла песня. Было очень много довоенных песен, которые сопровождали бойцов, ушедших на фронт. Маршал Советского Союза, дважды Герой Советского Союза, командующий 1-м Прибалтийским фронтом Иван Баграмян говорил, что война была тяжелым испытанием для народа, но песни, которые звучали, помогали людям выжить», — подчеркнул Владимир Воропаев.