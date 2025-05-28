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В Аксае разыскивают пропавшего 34-летнего мужчину

Исчез без следа: 34-летний житель Аксая не выходит на связь с 18 мая.

Источник: Комсомольская правда

В Ростовской области без вести пропал мужчина. Об этом сообщили в поисковой группе ЛизаАлерт.

Волонтеры и полиция разыскивают 34-летнего Владимира Семыкина из Аксая. Мужчина пропал 18 мая. Он вышел из дома и перестал выходить на связь. Родные пытались найти его самостоятельно, но все попытки оказались тщетны. Тогда они обратились за помощью к волонтерам и в полицию. На протяжении нескольких дней поисковики прочесывают все близлежащие районы области.

Приметы пропавшего: рост — 186 сантиметров, плотное телосложение, каштановые волосы, карие глаза. С собой у него был темно-синий рюкзак.

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