В Аксае разыскивают пропавшего 34-летнего мужчину

Волонтеры и полиция разыскивают 34-летнего Владимира Семыкина из Аксая. Мужчина пропал 18 мая. Он вышел из дома и перестал выходить на связь. Родные пытались найти его самостоятельно, но все попытки оказались тщетны. Тогда они обратились за помощью к волонтерам и в полицию. На протяжении нескольких дней поисковики прочесывают все близлежащие районы области.