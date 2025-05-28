Врач Абдулаева назвала шесть случаев, когда пластический хирург обязан отказать пациенту

Пластическая операция — серьезный шаг, требующий вдумчивого подхода и осознанного выбора. Важно понимать, что в некоторых ситуациях специалист обязан отказать в проведении операции, чтобы не причинить пациенту вред. Пластический хирург Софья Абдулаева рассказала «Вечерней Москве» о шести случаях, когда отказ врача является не только оправданным, но и необходимым для защиты пациента.
Операция «для кого-то».
Бывают случаи, когда к врачам приходит пациент, который хочет сделать операцию, потому что «мужу надо» или «сестре надо», рассказала Абдулаева.
— То есть это нужно кому-то, а не самому пациенту. Кто-то сказал женщине, что ей надо изменить что-то во внешности, поэтому она пришла записываться на пластическую операцию. И получается, что пациент делает операцию не для себя, а для кого-то, — добавила врач.
В таком случае врачу следует отказать пациенту в операции, потому что человеку для начала нужно разобраться в себе.
Требование идеального результата.
Обычно пластические хирурги отказывают, когда пациенты изначально просят идеальный результат.
— Тело человека — это пластилин, из него лепить всегда очень сложно. У одного при равных преимуществах может получиться идеальный результат, у второго — нет. Но некоторых, что бы ты ни сделал, все равно что-то не устраивает. Да, мы стремимся к идеальному результату, делаем все, что в наших руках и силах, но стопроцентную гарантию вам никто не даст. Здесь уже в дело вступает ваше тело, физиология, Господь Бог и вообще много факторов, которые влияют на то, какой результат получится, — пояснила собеседница «ВМ».
Когда нужно удалять грудные импланты.
Грудь у будущих мам.
— Обычно мы отказываем, если к нам приходится девушка, которая еще не рожала и хочет увеличить грудь, но с просьбой гарантии сохранить в будущем лактацию. В таких случаях я всегда говорю: вероятность того, что молочные протоки не повредятся во время операции, — пятьдесят на пятьдесят, — рассказала врач.
Гарантировать, что лактация полностью сохранится — например, после аугментации груди и уж тем более после редукции или мастопиксии — никто не может, добавила она. Если женщина планирует кормить ребенка грудью, то лучше сначала завершить процесс лактации, а потом уже прийти и делать увеличение груди или, наоборот, уменьшение.
Недостаток времени.
Бывает, пациент говорит, что он приедет в клинику только ради операции на один день, а больше времени у него нет.
— То есть он хочет прилететь из своего города, сделать операцию и улететь. Но мы иногда не можем на это пойти. Если пациент не дает гарантии того, что в течение ближайшего послеоперационного периода он сможет выходить на связь и быть в контакте с хирургом, то мы отказываем ему в операции, — отметила Абдулаева.
Проблемы с психикой.
Иногда на приеме врачи видят у человека явные отклонения. В этом случае пациента сначала отправляют на прием к профильному специалисту.
— И далее этот врач либо работает с пациентом над проблемой, стабилизирует его и присылает к нам, либо вообще советует нам отказаться от операции, — рассказала врач.
Келоидообразование.
Обычно стоит отказать человеку в операции, если у него есть склонность к келоидообразованию (формирование келоидного рубца, келоида). Это процесс, при котором на месте повреждения кожи образуется плотное, выпуклое образование из разрастающейся соединительной ткани. В отличие от обычных рубцов, келоиды выходят за пределы первоначальной раны и продолжают расти даже после полного заживления. Чаще всего такое бывает при генетической предрасположенности, пояснила Абдулаева.
— На блефаропластику можно брать даже при наличии нарушения соединительно-тканного обмена, потому что на веках очень тонкая кожа и можно как-то «поиграть» с рубцом, к тому же, это очень большая редкость, чтобы на веках образовались келоидные рубцы, — пояснила Абдулаева.
Если же речь идет об операции по телу, например, липосакции, то у пациента со склонностью к келоидообразованию она может привести к формированию грубых рубцов и, как следствие, к послеоперационной деформации контуров.
Аллергия и прочие заболевания.
Пластические хирурги с осторожностью относятся к пациентам с псориазом и любыми системными коллагенозами.
— Мы также тщательно работаем с пациентами с различными видами аллергии. Прежде всего мы отправляем их к иммунологу или аллергологу. Человек должен понаблюдаться у профильного специалиста и стабилизировать свой иммунологический статус. После этого ему дается справка со списком противопоказаний. И тогда мы решаем, как поступить в данном конкретном случае, — заключила пластический хирург.
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