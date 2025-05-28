Врач Абдулаева назвала шесть случаев, когда пластический хирург обязан отказать пациенту

— Тело человека — это пластилин, из него лепить всегда очень сложно. У одного при равных преимуществах может получиться идеальный результат, у второго — нет. Но некоторых, что бы ты ни сделал, все равно что-то не устраивает. Да, мы стремимся к идеальному результату, делаем все, что в наших руках и силах, но стопроцентную гарантию вам никто не даст. Здесь уже в дело вступает ваше тело, физиология, Господь Бог и вообще много факторов, которые влияют на то, какой результат получится, — пояснила собеседница «ВМ».