Мегалодон-гурман: ученые выяснили чем питался древний хищник

Современные научные методы позволили по-новому взглянуть на рацион мегалодона — древней акулы, длина которой от 15 метров и выше. Исследователи изучили соотношение изотопов в зубных тканях вымерших морских видов, чтобы восстановить структуру пищевой сети раннего миоцена.
Распространенное мнение о том, что эти хищники питались исключительно китами, оказалось не совсем верным. Согласно полученным данным, мегалодон был суперхищником, который мог адаптироваться к разным типам добычи. Его меню включало как крупных млекопитающих, так и других рыб — выбор зависел от доступности ресурсов. По данным исследования, гигантской акуле требовалось приблизительно 100 000 килокалорий в сутки. Именно эта особенность, вероятно, обусловила его адаптивность: он мог охотиться на всех уровнях пищевой цепи.
Исследование также выявило четкую иерархию среди древних морских обитателей.
- Морской лещ находился в основании цепи, питаясь моллюсками и ракообразными.
- Предки китообразных и более мелкие акулы занимали средние позиции.
- Песчаные тигровые акулы были ближе к вершине.
- Доминирующее положение принадлежало мегалодону.