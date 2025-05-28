Мегалодон-гурман: ученые выяснили чем питался древний хищник

Распространенное мнение о том, что эти хищники питались исключительно китами, оказалось не совсем верным. Согласно полученным данным, мегалодон был суперхищником, который мог адаптироваться к разным типам добычи. Его меню включало как крупных млекопитающих, так и других рыб — выбор зависел от доступности ресурсов. По данным исследования, гигантской акуле требовалось приблизительно 100 000 килокалорий в сутки. Именно эта особенность, вероятно, обусловила его адаптивность: он мог охотиться на всех уровнях пищевой цепи.