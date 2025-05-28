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Мегалодон-гурман: ученые выяснили чем питался древний хищник

Акула-гигант питалась не только крупной добычей.

Источник: РИА "Новости"

Современные научные методы позволили по-новому взглянуть на рацион мегалодона — древней акулы, длина которой от 15 метров и выше. Исследователи изучили соотношение изотопов в зубных тканях вымерших морских видов, чтобы восстановить структуру пищевой сети раннего миоцена.

Распространенное мнение о том, что эти хищники питались исключительно китами, оказалось не совсем верным. Согласно полученным данным, мегалодон был суперхищником, который мог адаптироваться к разным типам добычи. Его меню включало как крупных млекопитающих, так и других рыб — выбор зависел от доступности ресурсов. По данным исследования, гигантской акуле требовалось приблизительно 100 000 килокалорий в сутки. Именно эта особенность, вероятно, обусловила его адаптивность: он мог охотиться на всех уровнях пищевой цепи.

Исследование также выявило четкую иерархию среди древних морских обитателей.

  • Морской лещ находился в основании цепи, питаясь моллюсками и ракообразными.
  • Предки китообразных и более мелкие акулы занимали средние позиции.
  • Песчаные тигровые акулы были ближе к вершине.
  • Доминирующее положение принадлежало мегалодону.