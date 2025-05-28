Врач назвал четыре признака рака поджелудочной железы

Рак поджелудочной железы может проявляться через ряд симптомов, которые легко упустить из виду. Хирург Национальной службы здравоохранения Великобритании Ахмед Эззат предупреждает, что нужно обращать внимание на резкие колебания уровня сахара в крови, боли в животе и спине, расстройства пищеварения и желтуху, пишет Daily Mail.
По словам доктора Эззата, внезапное появление диабета второго типа или резкое ухудшение состояния у людей, уже страдающих этим заболеванием, должно насторожить. Причина кроется в том, что раковая опухоль нарушает работу поджелудочной железы и её способность вырабатывать инсулин. Это, в свою очередь, может приводить к сильному и внезапному чувству голода.
Боли в животе или спине, особенно если они усиливаются после еды или в горизонтальном положении, а также дискомфорт в желудке и вздутие также могут указывать на проблемы с поджелудочной железой.
Одним из наиболее заметных признаков является желтуха — пожелтение кожи и белков глаз. Этот симптом связан с блокировкой желчного протока опухолью, из-за чего желчь попадает в кровь.
Доктор Эззат подчеркивает, что при раке головки поджелудочной железы желтуха проявляется чаще, и первым признаком может быть именно изменение цвета склер, а не кожи. Важно обращать внимание на любые изменения в состоянии здоровья и не откладывать визит к врачу.
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