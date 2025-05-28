Врач назвал четыре признака рака поджелудочной железы

По словам доктора Эззата, внезапное появление диабета второго типа или резкое ухудшение состояния у людей, уже страдающих этим заболеванием, должно насторожить. Причина кроется в том, что раковая опухоль нарушает работу поджелудочной железы и её способность вырабатывать инсулин. Это, в свою очередь, может приводить к сильному и внезапному чувству голода.