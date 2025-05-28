Мэрия предупредила жителей Уфы о перекрытии улицы

В Уфе с 23:00 30 мая до 10:00 2 июня перекроют участок улицы Мустая Карима между Чернышевского и Коммунистической. Ограничение введут из-за подготовки и проведения выставки «Уфа — столица детского туризма» в рамках «Большого семейного фестиваля». Об этом сообщила мэрия.
— Горожан и гостей столицы просят заранее планировать свои поездки, — передали в администрации.
Напомним, 1 июня в Уфе частично перекроют проспект Октября и еще девять улиц. Это связано со Днем 1000 велосипедистов.
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