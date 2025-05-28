Князь, медведь, бандит: как менялся Александр Абдулов в кино

Александр Абдулов стал одним из главных отечественных артистов.
Александра Абдулова часто называют секс-символом 80-х. Благородный, романтичный, интеллигентный красавец покорил миллионы зрителей фильмов «Обыкновенное чудо», «Формула любви», «С любимыми не расставайтесь» и многих других. 29 мая Александру Абдулову могло бы исполниться 72 года. URA.RU вспоминает, как менялся артист на экране.
Как Александр Абдулов попал в кино.
Александр Абдулов попал на сцену уже в пять лет Фото: Юрий Самолыго/ТАСС.
Александр Абдулов родился в семье театралов в 1953 году. Его отец, Гавриил Данилович, работал режиссером в Фергане, а мама, Людмила Александровна, устроилась в театр гримером. Поэтому в театральной среде будущий артист рос с самого детства.
Впервые Абдулов попал на сцену еще в дошкольные годы. Его отец вывел его перед публикой в постановке «Кремлевские куранты», когда мальчику исполнилось всего пять лет. С того момента Гавриил Данилович старался привить сыну любовь к театру.
Но в юные годы Александру было интереснее хулиганить, веселиться с друзьями и паясничать. Будущую звезду экранов ловили за курение, воровство химикатов из школы и разбивание окон. Но также юноша увлекался спортом и даже стал мастером спорта по фехтованию — что в будущем помогло ему отыгрывать некоторые сцены в кино.
Когда пришла пора выбирать институт, родители Абдулова настояли на том, чтобы Александр отправился в театральное училище имени Щепкина, но юноша провалил экзамены и поступил лишь на факультет физкультуры Ферганского пединститута. Однако спустя год ему все-таки удалось поступить в столичное театральное училище. Тогда, еще будучи студентом, Александр Абдулов начал сниматься сначала в массовке, а затем и на заметных ролях в кино.
Александр Абдулов в фильме «Обыкновенное чудо».
Всенародную любовь Александр Абдулов получил в 1978 году, после экранизации пьесы Шварца «Обыкновенное чудо». Артист сыграл медведя, которого превратили в человека. Лишь поцелуй девушки может вернуть его естественную форму.
Александр Абдулов в «Обыкновенном чуде’Фото: Кадр из фильма “Обыкновенное чудо”, Марк Захаров, 1978, Мосфильм.
До того, как начались съемки, артист не мог поверить, что его утвердят на роль. Но режиссер Марк Захаров смог отстоять начинающего актера перед худсоветом. Тогда Александр Абдулов решил проявить себя во всей красе: отказался от дублеров, сам выполнял все трюки и без труда фехтовал в кадре — помогло спортивное прошлое.
Во время съемок Александр Абдулов едва не лишился жизни: во время эпизода, в котором герой на скаку должен влететь под арку, у актера застряла нога в стремени. Из-за этого лошадь протащила Абдулова по земле десятки метров. Однако даже после этого артист не взял дублера — со второго раза ему удалось провернуть трюк.
Старания артиста оценили как критики, так и зрители. И после выхода «Обыкновенного чуда» артист проснулся знаменитым.
Александр Абдулов в фильме «С любимыми не расставайтесь».
Следующим грандиозным успехом Александра Абдулова стал фильм «С любимыми не расставайтесь». В нем артист сыграл Митю — мужчину в разводе, который решает вновь начать совместную жизнь с любимой женщиной.
Александр Абдулов в фильме «С любимыми не расставайтесь’Фото: Кадр из фильма “С любимыми не расставайтесь”, Павел Арсенов, 1979, Киностудия имени М. Горького.
Партнершей Абдулова в кадре стала его супруга Ирина Алферова. После премьеры зрители стали называть Александра и Ирину одной из самых красивых пар отечественного кино. По словам актера, работа вместе с женой помогла ему взглянуть на супругу другими глазами.
«Трудно — потому что чувствуешь двойную ответственность. И приятно — потому что только на съемках фильма я ощутил, насколько Ирина талантлива», — рассказывал Абдулов.
Александр Абдулов в фильме «Десять негритят».
Александр Абдулов в фильме «Десять негритят’Фото: Кадр из фильма “Десять негритят”, Станислав Говорухин, 1987, Одесская киностудия.
В 1987 году вышел один из первых советских триллеров — адаптация романа Агаты Кристи «Десять негритят». Александр Абдулов сыграл небольшую роль Энтони Марстона, который погибает в самом начале фильма. Поэтому артист даже не стал дочитывать сценарий до конца, сконцентрировавшись на своей роли.
Несмотря на то, что у артиста было мало экранного времени, Абдулов регулярно появлялся на площадке и поддерживал веселую и дружную атмосферу в коллективе артистов. Александр расспрашивал членов команды о деталях съемок, поддерживал коллег и все время пытался выяснить — кто же на самом деле убийца? Но артисты сговорились и решили не рассказывать Абдулову главный сюжетный поворот до конца съемок, раз он не стал дочитывать сценарий.
Александр Абдулов в сериале «Мастер и Маргарита».
Александр Абдулов в сериале «Мастер и Маргарита’Фото: Кадр из фильма “Мастер и Маргарита”, Владимир Бортко, 2005, Телеканал “Россия”, “Централ Партнершип”, “Студия 2-Б-2 Интертейнмент”.
В 2005 году вышла, по мнению многих, лучшая экранизация романа Михаила Булгакова «Мастер и Маргарита». Александр Абдулов в ней сыграл демона Коровьева. Чтобы съемки прошли хорошо, режиссер Владимир Бортко пригласил священника перед началом съемок — ведь вокруг романа витал миф о проклятии экранизации.
В актерской среде поговаривают, что роман был проклят в 1940 году, незадолго до смерти Булгакова. Ведь каждая попытка экранизировать его заканчивалась неудачей: начиная с проблем с документами и заканчивая отказом артистов работать в последний момент. Но, по мнению артиста, роль Коровьева стала одной из лучших в его карьере. В разговоре Абдулов регулярно подчеркивал, что только дурак смог бы отказаться от шанса сыграть в «Мастере и Маргарите».
Однако фанаты беспокоились за любимого актера, переживая, что проклятие экранизации не обойдет его стороной. Спустя несколько лет после съемок в сериале к Александра Абдулова диагностировали рак легких в последней стадии. Тогда многие поклонники посчитали, что проклятье все-таки существует, и так артист расплачивается за роль демона.
Александр Абдулов в фильме «Анна Каренина».
Александр Абдулов в фильме «Анна Каренина’Фото: Кадр из фильма “Анна Каренина”, Сергей Соловьёв, 2009, Соливс, ТриТэ.
Последней ролью Александра Абдулова в кино стала роль в фильме «Анна Каренина». Артист сыграл князя Степана Аркадьевича Облонского, брата Анны. Съемки проходили в начале 2007 года, незадолго до того, как у артиста обнаружили страшную болезнь.
В течение всего года артист старался побороть рак. Артиста поддерживала поклонники по всему миру. 23 сентября, во время игры «Локомотива» и «Спартака», команды вышли в футболках с Александром Абдуловым и надписью «Верим в победу!». А 13 декабря артист даже появился на публике — в этот день президент Владимир Путин вручил Абдулову орден «За заслуги перед Отечеством».
Александр Абдулов со второй супругой в 2006 годуФото: ТАСС/ Александр Куров.
Но болезнь оказалась сильнее. 3 января 2008 года Александр Абдулов скончался на 55-м году жизни. Проститься с артистом в театр «Ленком» пришли тысячи поклонников. Актера похоронили на Ваганьковском кладбище.