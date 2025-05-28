Князь, медведь, бандит: как менялся Александр Абдулов в кино

Несмотря на то, что у артиста было мало экранного времени, Абдулов регулярно появлялся на площадке и поддерживал веселую и дружную атмосферу в коллективе артистов. Александр расспрашивал членов команды о деталях съемок, поддерживал коллег и все время пытался выяснить — кто же на самом деле убийца? Но артисты сговорились и решили не рассказывать Абдулову главный сюжетный поворот до конца съемок, раз он не стал дочитывать сценарий.