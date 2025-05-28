Эксперт Павлова: отдых на мазутных пляжах Анапы грозит проблемами с ЖКТ

Отдых на загрязненных мазутом пляжах Анапы опасен для здоровья желудочно-кишечного тракта. Об этом заявила NEWS.ru врач общей практики, гастроэнтеролог Елена Павлова.
По ее словам, токсические вещества из нефтепродуктов сохраняются в воде, песке и пропитывают воздух.
Павлова предупредила, что токсины попадают в организм разными путями. Могут пострадать кожа, дыхательные пути, слизистые и желудочно-кишечный тракт. Она призвала не употреблять местные продукты, особенно рыбу, во избежание проблем с ЖКТ.
Врач добавила, что отдых на таких пляжах чреват аллергическими реакциями, насморком, слезотечением и головными болями. Людям с атопическим дерматитом, аллергиями и бронхиальной астмой нахождение в этих условиях опасно. Отдаленные последствия такого отдыха неизвестны.
Павлова отметила особый риск для беременных женщин. Загрязнение опасно не только для них самих, но и повышает риски для плода.
Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что состояние воды и песка от Новороссийска до Сочи соответствует норме.