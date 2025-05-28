Эксперт Павлова: отдых на мазутных пляжах Анапы грозит проблемами с ЖКТ

Павлова предупредила, что токсины попадают в организм разными путями. Могут пострадать кожа, дыхательные пути, слизистые и желудочно-кишечный тракт. Она призвала не употреблять местные продукты, особенно рыбу, во избежание проблем с ЖКТ.