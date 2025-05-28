В Госдуме объяснили, зачем нужен рейтинг вузов и ссузов по востребованности выпускников

В России начала работать новая рейтинговая система для вузов и колледжей. Теперь абитуриентам и их родителям будет проще понять, какое учебное заведение действительно готовит востребованных специалистов. Депутат Госдумы Андрей Исаев рассказал, что этот рейтинг поможет сблизить образование и рынок труда. Об этом пишет «Царьград».
— Цель данного рейтинга — во-первых, максимально приблизить систему образования к потребностям рынка труда, повысить ориентированность высших и средних специальных учебных заведений на успешное трудоустройство выпускников, — пояснил парламентарий.
Народный избранник отметил, что анализ востребованности молодых специалистов, завершивших обучение в вузах и колледжах, позволит государству объективно оценить вклад каждого учебного заведения в подготовку кадров.
— Планируется, в 2025 году Роструд опубликует рейтинг на портале «Работа России» до 15 июня, поэтому поступающие смогут опираться на предоставленную информацию уже в ходе ближайшей приемной кампании, — подчеркнул Исаев.
А со следующего года данные собираются публиковать еще раньше. Предполагается, что это будут делать до 1 апреля.