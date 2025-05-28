В Госдуме объяснили, зачем нужен рейтинг вузов и ссузов по востребованности выпускников

В России начала работать новая рейтинговая система для вузов и колледжей. Теперь абитуриентам и их родителям будет проще понять, какое учебное заведение действительно готовит востребованных специалистов. Депутат Госдумы Андрей Исаев рассказал, что этот рейтинг поможет сблизить образование и рынок труда. Об этом пишет «Царьград».