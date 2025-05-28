Эксперт Стрельбицкий назвал 5 признаков приближения негодности аккумулятора

Затрудненный запуск двигателя и тусклый свет фар сигнализируют о скором выходе из строя автомобильного аккумулятора. Об этом рассказал «Газете.Ru» автоэксперт Вадим Стрельбицкий.
Эксперт пояснил, что медленная работа стартера, тяжелый звук при запуске или необходимость нескольких попыток запуска явно указывают на снижение емкости и износ аккумулятора. Другим признаком являются тусклые фары и перебои в работе мультимедийной системы.
Быстрая разрядка аккумулятора даже после полной зарядки также говорит о его износе. Деформация корпуса, следы окисления на клеммах или вытекание жидкости требуют немедленной замены АКБ, так как это может привести к утечке электролита или возгоранию.
Стрельбицкий добавил, что ресурс большинства аккумуляторов ограничен. Риск внезапного отказа резко возрастает после 4−5 лет эксплуатации. При первых симптомах стоит проверить напряжение АКБ — норма составляет 12,6 Вольт при выключенном двигателе. Эксперт предупредил, что лучше заменить батарею заранее, чем столкнуться с проблемой в дороге.
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