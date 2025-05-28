ЕГЭ по истории: почему раздел о культуре вызывает панику у школьников

Составители тестов явно старались уйти от шаблонных заданий прошлых лет, а в итоге получились задания, делящие выпускников на «умных» и «красивых» — так в ЕГЭ-комиссиях условно обозначают диапазон ученических знаний. На все, включая каверзные, вопросы отвечал 1 из 10 экзаменуемых, соотношение уже проверенных работ аналогичное: одна высокобалльная работа на 10 слабых. Члены проверочных комиссий уже грозятся составить юмористический сборник из ученических ляпов. Хотя и в основном периоде российской истории были такие, кто на вопрос, на правление какого российского монарха пришлась Отечественная война 1812 года, отвечали «Кирилл» или «Алексий». А Есенину, впервые оказавшемуся в культурном разделе исторического ЕГЭ, приписывали такие творения, что экзаменаторы в шоке бегали к компьютерам, чтобы проверить: не упустили ли они сами чего в творчестве поэта?!