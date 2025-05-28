ЕГЭ по истории: почему раздел о культуре вызывает панику у школьников

«В культурке будьте готовы ко всему!» — сообщает сдавшая ЕГЭ по истории одиннадцатиклассница. Она имеет в виду раздел, посвященный истории культуры: тот, где может попасться что угодно — от «Слова о полку Игореве» и фресок Дионисия до «Тихого Дона» и художников-передвижников. Однако больше всего паники вызывает не содержание вопросов: местами очень трудно понять, чего от тебя хотят. А ведь история считается не столько академическим предметом, сколько вопросом общей эрудиции… Журналисты «МК» поставили эксперимент и предложили пройти ЕГЭ-тест взрослым, давно ушедшим со школьного двора. Результаты позабавили: взрослых перепугали не только владимирские князья, но даже Парад Победы 1945 года и современники Леонида Ильича.
Составители тестов явно старались уйти от шаблонных заданий прошлых лет, а в итоге получились задания, делящие выпускников на «умных» и «красивых» — так в ЕГЭ-комиссиях условно обозначают диапазон ученических знаний. На все, включая каверзные, вопросы отвечал 1 из 10 экзаменуемых, соотношение уже проверенных работ аналогичное: одна высокобалльная работа на 10 слабых. Члены проверочных комиссий уже грозятся составить юмористический сборник из ученических ляпов. Хотя и в основном периоде российской истории были такие, кто на вопрос, на правление какого российского монарха пришлась Отечественная война 1812 года, отвечали «Кирилл» или «Алексий». А Есенину, впервые оказавшемуся в культурном разделе исторического ЕГЭ, приписывали такие творения, что экзаменаторы в шоке бегали к компьютерам, чтобы проверить: не упустили ли они сами чего в творчестве поэта?!
Правда, особо въедливые родители уже вовсю носят распечатки прошедшего ЕГЭ на свои высоколобые места работы и ежедневно злорадно сообщают в родительских чатах, кто еще не прошел тест для выпускников средней школы. В число не прошедших тест по истории уже попали многочисленные взрослые обладатели дипломов по этому предмету: ряд сотрудников архивов, несколько музейных работников, с десяток краеведов, а увенчал «парад двоечников» преподаватель-аспирант историко-архивного вуза.
— Ну вот вы сами пройдите, прежде чем насмехаться! — горячится мама одного из столичных выпускников. — Я это злосчастное 13-е задание уже наизусть помню. Там сначала приводится текст про недовольство дворян, формирование гражданского общества и Отечественную войну, в котором пропущены имена и даты. И задание: «Впишите в текст даты событий и имена российского императора, правление которого пришлось на события, упомянутые в тексте, и военачальника, назначенного командовать объединенными русскими войсками в ходе упомянутой Отечественной войны». Варианты: Сперанский, Александр I, Кутузов, Кирилл и Алексий. И не забывайте, что речь идет о детях! А минимальный порог, чтобы история считалась сданной, — 32 балла!
Интересно, что сами дети возмущены не так сильно, как их родители. Особенно отличники.
— Вообще элементарный! — говорит о госэкзамене отличник из Казани. — Меня репетитор по пробникам гораздо сложнее гонял. Мучились только те, кто и правда Отечественную войну 1812 года не отличает от ВОВ…
Другие сдавшие историю не столь категоричны. Немало таких, кого напрягла какая-то определенная часть тестов: кого — ранняя отечественная история с ее боярами, кого — XX век с его съездами КПСС. Ну, а среди взрослых, которым журналисты «МК» успели подсунуть тест, больше всего вопросов вызвали формулировки заданий. Вот, например, задание с картинкой. Дана (в смысле изображена) марка с изображением Парада Победы 1945 года. Марка того времени. Вопрос: «Назовите военачальника, командовавшего парадом, изображенным на марке». Варианты: Жуков, Рокоссовский, Василевский. Вопрос с подвохом: из перечисленных один парадом командовал, а другой — принимал. Ошибиться очень легко.
Или еще один вопрос с картинкой: листок отрывного календаря, выпущенного в честь 75-летия Второго съезда РСДРП, и вопрос — кто управлял страной в момент выпуска этого календаря? Придется посчитать: упомянутый съезд — это 1903 год, значит-с, плюс 75… Итого — 1978 год, ответ: Леонид Брежнев. Вроде несложно, но как-то хитро.
Или вот еще похожий вопросец, но — про маршала Тухачевского. Изображены четыре «штуки», выпущенные к юбилею «чего-нибудь» (например, памятная монетка к 170-летию российских железных дорог или бюст Ленина к юбилею Октябрьской революции), и вопрос: что из этого «чего-нибудь» произошло при жизни Тухачевского? Снова придется считать: ага, значит, родился маршал в 1893-м, расстрелян в 1937-м (это, кстати, тоже помнить надо!), то есть революцию застал, а вот железная дорога в стране появилась до его рождения…
Особо вдумчивые отличники согласны: формулировки в тестах весьма спорные, а в «культурке» попадаются и откровенно смешные.
— В 16-м задании, например, три портрета мужиков, — на условиях анонимности делится столичный выпускник. — И вопрос: найдите Есенина и процитируйте любой его стих. У нас одна девочка «Мне осталась одна забава» вспомнила, потому что песня такая молодежная была. И стала ее так пальцами настукивать — некоторые поняли. Но я-то думал, мы историю сдаем, а не музыку…
Репетиторы отмечают, что сложнее всего их подопечным дались вопросы, формулировки которых размыты. А чтобы не быть голословными, предлагают испытать свои исторические знания всем желающим. Напомним: задание теста состоит из текста с пропущенными именами собственными, названиями населенных пунктов и датами.
МЕЖДУ ТЕМ.
Задание № 1. Текст про разорение Москвы, где говорится о том, что посланники «ордынского царя» пообещали снять осаду города, если жители впустят хана. Вопрос: «Укажите дату описываемых событий с точностью до десятилетия, имя упомянутого в тексте “ордынского царя” и прозвище московского князя. (Подсказка: 1380-е гг., Тохтамыш, Донской.) Укажите причину, по которой московский князь не смог собрать остальных князей на борьбу. Укажите два условия, которые должны были выполнить горожане, чтобы ордынцы прекратили осаду города».
Задание № 2. Текст про битву на реке. «Название какой реки пропущено в тексте? С точностью до десятилетия назовите дату событий, описанных в тексте. Укажите князя, который перенес свою столицу в город Владимир. (Сить, 1238 г., Андрей Боголюбский.) Кого он оставил править во Владимире? Как враг пробрался во Владимир? Что сказал воевода, которого отправил на разведку князь?».
Задание № 3. Текст про основание Александро-Невской лавры с упоминанием Ништадтского мира. Вопрос: «Имя какого монарха пропущено в тексте? Укажите год смерти этого монарха. Назовите войну, по итогам которой был заключен упомянутый в тексте Ништадтский мир». (Петр I, 1725 г., Северная война.).