Массовое отравление произошло на туристическом теплоходе «Михаил Булгаков»

На борту теплохода «Михаил Булгаков» произошло массовое отравление пассажиров в ходе круиза по маршруту Москва — Углич — Валаам — Санкт-Петербург — Кижи — Горицы — Москва. Сотни туристов были экстренно сняты с рейса в Угличе, их осматривают врачи и специалисты Роспотребнадзора. По данным SHOT ПРОВЕРКИ, более трети пассажиров жаловались на симптомы, характерные для ротавирусной инфекции.