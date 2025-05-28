Спрос на клинеров в Москве растет: эксперты рассказали, как выбрать хорошего специалиста

Данные аналитиков сервисов услуг свидетельствуют, что спрос на клинеров в Москве показывает устойчивый рост. Это может означать, что либо у москвичей совсем не остается времени на самостоятельную уборку, либо же что благосостояние жителей мегаполиса растет, и они передают эти функции профессионалам. Однако если заказчики озабочены поиском хороших специалистов при изобилии предложений, то сами уборщики жалуются на жадность и неадекватность клиентов. Корреспондент «МК» узнал у экспертов, как выбирать себе помощника в быту, а клинеры рассказали о минусах работы.
Как подсчитали в аналитической компании, в апреле 2025 года спрос на работу клинеров в Москве увеличился на 17% по сравнению с прошлым годом и более чем на 25% по сравнению с мартом. В апрельском росте, как представляется, сыграли свою роль окна, мыть которые пришла пора. Впрочем, еще с конца 2023 года рынок клининга пустился в рост, судя по приводимым разными сервисами цифрам. Например, в 2024 году, согласно данным электронной площадки услуг профессионалов, клинеров наравне с сантехниками и электриками москвичи искали чаще всего.
Плюсы профессиональных уборщиков — они лучше знают, какие средства для уборки более безопасны для людей, и не навредят разным поверхностям. Кухня — самая востребованная зона для профессиональной уборки: за год спрос на мытье духовых шкафов вырос на 52%, микроволновок — на 41%, холодильников — на 37%. Поддерживающая уборка, которая охватывает кухню, санузлы и жилые комнаты, остается самой востребованной. Средняя ее продолжительность в расчете на двухкомнатную квартиру — 4 часа, стоимость — от 3000 ₽ Например, четырехчасовая раз в неделю, то есть поддерживающая уборка стандартной «двушки», обходится в 3500 ₽ Хотя подчеркнем, что среднюю цену подсчитать затруднительно, все зависит от того, что именно входит в работу. Помывка одного стандартного окна в многоквартирном доме стоит сейчас около 600 рублей.
Компания также подсчитала, что в 2024 году 18% россиян пользовались клининговыми услугами — однако неясно, на регулярной основе или эпизодически. «Я зову клинера только для большой уборки и для мытья окон, потому что я не люблю мыть окна, — призналась нам 30-летняя москвичка Юлия, проживающая с супругом в новой “двушке”. — Дело в том, что у меня бзик по поводу чистоты, и я почти каждый день пылесошу и протираю все поверхности. Ведь не будешь каждый день клинера вызывать».
Очевидно, что чаще всего люди подыскивают себе уборщицу посредством сарафанного радио или по отзывам на профильных сайтах. «Я советую искать клининговые услуги в соцсетях, — поделилась своим мнением с “МК” руководитель клининговой компании Людмила Матвеева. — Почему именно там? По фото сразу видны результаты работ. А также там видно, “живая” клининговая группа или “не живая”, как проходит общение с подписчиками…».
Когда к вам в первый раз пришел клинер, наша собеседница советует обратить внимание на его инвентарь, чистящие средства, сколько сотрудников приехало на объект. Второй важный аспект: «быстро — это не значит хорошо». Качественная генеральная уборка осуществляется, по ее словам, не менее 7 часов. «Если вам убрали за два часа однокомнатную квартиру, то уж поверьте, качества там нет». С другой стороны, и излишней медлительности и заторможенности в этом деле тоже быть не должно.
Карьерный консультант и психолог Светлана Ковынева советует подходить к выбору основательно. Сначала поговорить с соискателем по телефону или видеосвязи. «Первое — вам нужно пообщаться, чтобы понять, ваш ли это человек, — рассказывает она. — Поспрашивать, что он умеет, где работал. Желательно пригласить его домой сначала не для уборки, а просто показать квартиру и обсудить стоимость работы. И вообще понять, хотите ли вы, чтобы этот человек приходил к вам домой и убирался, или нет».
Когда вы договорились и клинер пришла к вам в первый раз, нужно посмотреть, как она себя ведет. Переодевается, не переодевается? Как она реагирует на ваши замечания? Как моет? Нравится вам это или не нравится? «Не стесняясь, сразу говорите ей все, что вам нужно, — продолжает Светлана Ковынева. — В идеале я бы советовала составить чек-лист (список дел) для клинера, чтобы у вас не было недопониманий по итогам работ. Они все абсолютно разные. Кто-то определенные вещи делает бесплатно, кто-то — за дополнительные деньги».
Как мы стремимся найти себе хороших исполнителей и не нарваться на халтурщиков, так и клинеры хотели бы работать только с нормальными клиентами. Но это, понятное дело, далеко не всегда им удается. В их профессиональных чатах есть отдельные ветки, посвященные неадекватным клиентам. Прежде всего это когда объем работ неравноценен оплате. Например, человек присылает видео своей совершенно загаженной квартиры и при этом пытается сэкономить. Да еще и общается неуважительно. «Я ему пишу — менее чем за 10 000 рублей никто не согласится, а он мне: “За 7000 должны вылизать каждый угол!” — пожаловалась одна уборщица. — Должны? Вылизать?! Еще и пьяный в стельку, судя по видео».
Другой специалист, из Москвы, поделился перепиской с заказчицей, которой потребовалась уборка офиса площадью 150 кв. м. При том, что клинер озвучил ей свою сумму 150−180 ₽ за 1 кв. м, дама в ответ возмутилась: «Дорого, давайте за 20 ₽ метр!» «А почему не даром?» — усмехаются товарки по чату. «Вчера к нам была куча таких обращений, — продолжила эту тему еще одна участница. — Особенно порадовал заказ на “послестрой”: 170 кв. м дом + 8 окон 140×140. Так хозяину даже 40 000 рублей — дорого! Хотя изначально мы заявили 55 000».
Впрочем, люди уверены, что торг здесь уместен!
«Я называю свою цену, и все, не хотите, ищите других, — говорит в этой связи Людмила Матвеева. — На сайте бесплатных объявлений много клинеров, которые и за 1000 рублей помоют… Но, кстати, из-за таких у нас работы стало меньше. До клиента очень тяжело донести, что вот эти девочки с ведрами, двумя тряпками и химией из “Фикс прайса” — это не клининг, но нашим людям это неважно, лишь бы дешевле», — посетовала она.
Знакомая клинер Галина, работающая в Москве, рассказала о своих встречах с неадекватами: «В основном сейчас у меня сложился круг своих, проверенных клиентов. Но раньше, когда я работала через крупного агрегатора и ходила к незнакомым, — мне и пьяные клиенты попадались, и хамы, а ведь деньги были нужны, не развернешься и не уйдешь. А недавно подруга попросила меня ее заменить, и я попала к женщине, буквально “больной на всю голову”. Все пять часов она бегала за мной и учила, как убираться. Одна моя приятельница каждый раз приходит после заказов и материт своих клиентов. Я говорю, зачем же ты ходишь к ним, а она отвечает, что “деньги-то нужны!”. А бывает, что могут кинуть на деньги, если придешь к непроверенным заказчикам».