Спрос на клинеров в Москве растет: эксперты рассказали, как выбрать хорошего специалиста

Знакомая клинер Галина, работающая в Москве, рассказала о своих встречах с неадекватами: «В основном сейчас у меня сложился круг своих, проверенных клиентов. Но раньше, когда я работала через крупного агрегатора и ходила к незнакомым, — мне и пьяные клиенты попадались, и хамы, а ведь деньги были нужны, не развернешься и не уйдешь. А недавно подруга попросила меня ее заменить, и я попала к женщине, буквально “больной на всю голову”. Все пять часов она бегала за мной и учила, как убираться. Одна моя приятельница каждый раз приходит после заказов и материт своих клиентов. Я говорю, зачем же ты ходишь к ним, а она отвечает, что “деньги-то нужны!”. А бывает, что могут кинуть на деньги, если придешь к непроверенным заказчикам».