30% россиян вместо звукоизоляции договариваются с соседями не шуметь

82% родителей обеспокоены лишним шумом в детской, а 59% замечают негативное влияние шумов на ребенка. Об этом свидетельствуют результаты исследования компании «Роквул», предоставленные aif.ru.
Сообщается, что шумовое загрязнение негативно сказывается на поведении и самочувствии детей — это замечают 59% опрошенных родителей. Особенно остро проблема стоит с новорожденными — 80% семей с детьми до одного года жалуются на то, что малыш становится беспокойным и менее внимательным, быстро утомляется. Родители подростков также уверены, что слишком громкая музыка, телевизор, шум с улицы и от соседей плохо влияют на их детей — появляется раздражительность, ухудшается концентрация.
Осознавая вред акустического дискомфорта в детской комнате, подавляющее большинство родителей (77%) пытаются так или иначе решить эту проблему — лишь 23% ничего не предпринимают. Однако остальные респонденты далеко не всегда используют действительно эффективные способы борьбы с шумовым загрязнением. В частности, 30% семей просто договариваются с соседями не шуметь, 23% установили шумозащитные оконные профили и стеклопакеты, 18% просто застелили пол коврами, а стены заставили шкафами, 6% поменяли розетки. Полноценную шумоизоляцию детской комнаты сделали только 30% родителей.
При этом существенная часть родителей отказывается от полноценной звукоизоляции из-за отсутствия финансовых возможностей.
«В целях экономии можно сделать звукоизоляцию не всей квартиры, а только детской комнаты. Главное, охватить все стены, пол и потолок, то есть, монтировать изоляцию по принципу “комната в комнате”. Тогда раздражающие звуки ребенка не потревожат», — рекомендует руководитель отдела маркетинговых коммуникаций компании «Роквул» Галина Погарцева.