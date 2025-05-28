30% россиян вместо звукоизоляции договариваются с соседями не шуметь

Сообщается, что шумовое загрязнение негативно сказывается на поведении и самочувствии детей — это замечают 59% опрошенных родителей. Особенно остро проблема стоит с новорожденными — 80% семей с детьми до одного года жалуются на то, что малыш становится беспокойным и менее внимательным, быстро утомляется. Родители подростков также уверены, что слишком громкая музыка, телевизор, шум с улицы и от соседей плохо влияют на их детей — появляется раздражительность, ухудшается концентрация.